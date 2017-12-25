В воскресных выборах в районные кенгаши народных депутатов Ташкента, по предварительным данным, приняли участие свыше 1,188 миллиона граждан или более 76,2% избирателей, выборы признаны состоявшимися. Об этом сообщило УзА.

В ходе выборов осуществлен правовой эксперимент по использованию информационной системы Единого электронного списка избирателей.

Система обеспечивает включение избирателя только в один список и позволяет вести электронный подсчет избирателей, участвующих в голосовании.