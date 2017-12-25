В воскресных выборах в районные кенгаши народных депутатов Ташкента, по предварительным данным, приняли участие свыше 1,188 миллиона граждан или более 76,2% избирателей, выборы признаны состоявшимися. Об этом сообщило УзА.
В ходе выборов осуществлен правовой эксперимент по использованию информационной системы Единого электронного списка избирателей.
Система обеспечивает включение избирателя только в один список и позволяет вести электронный подсчет избирателей, участвующих в голосовании.
Комментарии
Явка — 76,2%! Еще один пример “гонки за нереальными цифрами“, о которой высказал наш Президент в своем послании парламенту.
Единый электронный список избирателей? Видел я это список с многочисленными ошибками, в частности в список по нашему дому были включены 2 человека, которые умерли, один из них ещё в 2014 году. В списке отсутствовали 4 человека, прописанные со дня вселения в дом в 1977 году. У некоторых жителей в списке не правильно указаны фамилия и отчества. Согласно Приложения к ПКМ №630 от 15.08.2017г. “Положение о порядке формирования и ведения Единого электронного списка избирателей Республики Узбекистан“:
9. Следующие государственные органы (далее — уполномоченные органы) ПРЕДСТАВЛЯЮТ В ГЦП СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:
а) Министерство внутренних дел Республики Узбекистан:
ОБ АДРЕСЕ ПОСТОЯННОГО и/или временного ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН;
б) Министерство юстиции Республики Узбекистан — О РЕГИСТРАЦИИ СМЕРТИ ГРАЖДАН;
20. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ, АКТУАЛЬНОСТЬ и своевременное представление сведений для формирования и обновления ЕЭСИ.
Вышеуказанные ошибки и несоответствия могли произойти по следующим причинам:
1. ЛИБО МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ПРЕДОСТАВИЛИ НЕДОСТОВЕРНЫЕ И НЕ АКТУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ;
2. Либо в ходе выборов в районные Кенгаши народных депутатов г. Ташкента НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ Республики Узбекистан, как это предусмотрено пунктом 4 ПКМ №630 от 15.08.2017г. “О мерах по формированию и ведению Единого электронного списка избирателей Республики Узбекистан“, а используется устаревший список избирателей. Вот ссылка на мой пост по этому вопросу в Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/649483048588031/permalink/787262391476762/
Вот чувствуется ветер перемен и реформ! Раньше бы написали, что явка составила 92,6%. А сейчас только 76. Не понимаю, что ЦИКу мешало поставить цифру 46%? Выборы бы все равно засчитались А цифра была бы ближе к реальности. И люди бы не возмущались, потому что в принципе мало кто пошел голосовать по причине того, что предвыборная агитация среди населения практически не проводилась. Люди не знали, какие кандидаты выставлены на их участке, какие у них программы. Никогда не видела так плохо организованных выборов.