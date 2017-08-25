Электронный реестр избирателей будет запущен к апрелю

Электронный реестр избирателей будет протестирован в ходе местных выборов в Ташкенте в декабре, а к апрелю 2018 года будет запущен по всей стране.

Правительство Узбекистана постановлением от 15 августа утвердило положение о порядке формирования и ведения Единого электронного списка избирателей (ЕЭСИ). Реестр создается Центральной избирательной комиссией (ЦИК) совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в рамках системы «Электронное правительство».

Постановлением предусмотрено, что информационная система, предусматривающая формирование и ведение ЕЭСИ, будет использована в порядке правового эксперимента в ходе выборов в районные Кенгаши народных депутатов Ташкента в декабре 2017 года, а к 1 апреля 2018 года реестр будет запущен по всей стране.

Финансирование расходов, связанных с созданием ЕЭСИ и совершенствованием ведомственных информационных систем, направленных на формирование ЕЭСИ, осуществляется за счет средств Фонда развития ИКТ, а также грантов, выделяемых Республикой Корея.

Согласно утвержденному положению, в ЕЭСИ будут включаться граждане Узбекистана, достигшие 18-летнего возраста, имеющие постоянное или временное местожительство, дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

ЕЭСИ будет формироваться и обновляться на основании информации о гражданах-избирателях, представляемой Государственным центром персонализации при Кабинете Министров, а также избирательными комиссиями посредством уточнения списков избирателей в период избирательной кампании. Реестр будет обновляться раз в год, а в период избирательной кампании — по графику, утверждаемому ЦИК.

Граждане-избиратели будут иметь возможность ознакомления с информацией о приписанном им избирательном участке, адресе и дислокации избирательного участка на электронной карте на сайте ЦИК путем ввода персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ).