20−21 декабря на перевале Камчик службы Государственной системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ташкентской и Наманганской областей провели совместное командно-штабное учение.

Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, отрабатывалась ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — землетрясения и его вторичных факторов, дорожно-транспортных происшествий и заторов, а также схода снежной лавины.





Основная цель учения — обеспечение бесперебойного движения на горном участке автодороги А-373 «Ташкент-Ош» и электрифицированной железнодорожной линии «Ангрен-Пап» в зимний период.





Отработана эвакуация жителей населенного пункта Олтинкон Папского района, действия формирований махаллинской гражданской защиты по спасательным работам в завалах, развертывание пунктов обогрева и питания.

Военнослужащие Министерства обороны при помощи артиллерийских орудий выполнили принудительный спуск снежной массы на опасных участках вдоль автомобильной дороги перевала «Камчик».

Кроме того, спасатели, пожарные и врачи отработали ситуации с возгоранием пассажирского поезда и распространением сильнодействующих ядовитых веществ при повреждении грузового состава.

По итогам учения 21 декабря министр по чрезвычайным ситуациям Рустам Джураев обратил внимание на недостатки, выявленные в ходе учения, и необходимость их устранения в кратчайшее сроки. Участникам учений предложено проводить подобные мероприятия регулярно.