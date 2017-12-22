Все предприниматели в Узбекистане будут освобождены от проверок финансово-хозяйственной деятельности сроком на два года. С таким заявлением в своем послании Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса в пятницу выступил Президент Шавкат Мирзиеёв.

Президент подчеркнул, что работа Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов не отвечает требованиям.

«Сами подумайте, что это такое: сам налоговый орган является наиболее часто проверяющим органом. Он сам разрешает проверки и сам их проводит — как это можно объяснить?» — сказал глава государства.

Он сообщил о создании электронной системы разрешений на проведение проверок под надзором Генеральной прокуратуры.

«На местах некоторые бюрократы вцепились в предпринимателей, как крысы. Мешают работать предпринимателям постоянными проверками. Больше всего я сожалею, что мы не можем оказать им достаточную практическую поддержку. Два года не будем их проверять. Теперь их проверкой будет заниматься специальный отдел при Генеральной прокуратуре под личным надзором Президента. Сожжены мосты проверок, теперь их нет. Всеми уголовными преступлениями предпринимателей будет заниматься Торгово-промышленная палата, Генпрокуратура и бизнес-омбудсман. Время покажет насколько предприниматели оправдают такой подход», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.