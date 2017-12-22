Все предприниматели в Узбекистане будут освобождены от проверок финансово-хозяйственной деятельности сроком на два года. С таким заявлением в своем послании Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса в пятницу выступил Президент Шавкат Мирзиеёв.
Президент подчеркнул, что работа Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов не отвечает требованиям.
«Сами подумайте, что это такое: сам налоговый орган является наиболее часто проверяющим органом. Он сам разрешает проверки и сам их проводит — как это можно объяснить?» — сказал глава государства.
Он сообщил о создании электронной системы разрешений на проведение проверок под надзором Генеральной прокуратуры.
«На местах некоторые бюрократы вцепились в предпринимателей, как крысы. Мешают работать предпринимателям постоянными проверками. Больше всего я сожалею, что мы не можем оказать им достаточную практическую поддержку. Два года не будем их проверять. Теперь их проверкой будет заниматься специальный отдел при Генеральной прокуратуре под личным надзором Президента. Сожжены мосты проверок, теперь их нет. Всеми уголовными преступлениями предпринимателей будет заниматься Торгово-промышленная палата, Генпрокуратура и бизнес-омбудсман. Время покажет насколько предприниматели оправдают такой подход», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Комментарии
Ура!
Самое верное решение!!! Очень смелое.
“Рад“, за налоговиков — пусть теперь посмотрят как честно зарабатывать на жизнь потом и кровью и как жить на одну зарплату.
Правильно, что их оставили без хлеба и доступа к кормушке.
Цель проверок в основном ради сохранения бюджетных денег. Но зачастую проверяющие сильно перегибают палку зная о безнаказанности, зная что многие предприниматели не смогут отстоять свои права. Многие проверяющие совсем игнорируют книгу регистрации проверок утвержденный Ген. прокуратурой. В своë время я мечтал что происходящее с проверкой не отслеживается в онлайн режиме Ген. прокуратурой на хоз. субъектах. И действительно таких предпринимателей проверяют годами. Монополия, КРУ и ГНИ. Как же они будут существовать без проверок два года? Лишь бы не наверстали на третий год.
Здесь нужно пояснение.. И интересно, а чем будут налоговые органы заниматься в эти 2 года?
Всё равно надо проверять, есть и недобросовестные предприниматели. Об этом налоговики сами знают. И проверки надо осуществлять не только ген прокуратуре, а совместно с представителями гос. органов начиная с хокимията и кончая махалинского комитета, чтобы не допустить коррупцию.
Хочется надеется, что права потребителей тоже будут защищены. И нерадивые предприниматели будут строго отвечать за некачественные товары, услуги и мошеннические схемы.