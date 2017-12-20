Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сообщила о возобновлении работы столичного аэропорта, закрытого утром 20 декабря по причине сильного тумана.

Из-за неблагоприятных метеоусловий воздушная гавань не смогла принять рейсы из Стамбула, Минска, Санкт-Петербурга, Тель-Авива, Бишкека и Рима. Самолеты были направлены в аэропорты «Самарканд» и «Навои». На запасные аэродромы также были направлены рейсы из Парижа и Лондона, а также самолет Turkish Airlines.

Напомним, из-за тумана задержки рейсов наблюдались также 16 и 17 декабря.