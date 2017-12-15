Резкому повышению цен на бензин предшествовал глубокий анализ в Министерстве экономики, сообщил на заседании Международного пресс-клуба в четверг первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев.

Цены на автобензин и дизельное топливо с 15 ноября увеличились в среднем в 1,5 раза. Мубин Мирзаев подчеркнул, что повышение не означает приравнивание к мировым ценам. Он привел сравнение со странами ближнего зарубежья. Если в Узбекистане литр бензина стоит от 3800 сумов, то в Казахстане средняя цена в пересчете на сумы также составляет 3800 сумов, в России — 5400, в Таджикистане — 6300 сумов.

Мубин Мирзаев признал, что повышение цен было нелегким решением. «Когда мы провели анализ, стало понятно, что если не повысить цены на бензин, нефтегазовое предприятие завершит год с убытком в 3 трлн сумов, что скажется на его функционировании и уровне производства», — отметил он.

«Мощности Ферганского нефтеперерабатывающего завода используются всего на 20%. К этому привела убыточность при производстве и реализации нефтепродуктов. Чтобы поднять мощность этого завода до 50%, он должен работать хотя бы с 5-процентной прибылью», — заявил первый замминистра экономики.

При разработке постановления Президента Узбекистана от 14 ноября перед топливно-энергетическим комплексом была поставлена задача обеспечить автомобильным топливом все регионы республики, включая самые отдаленные районы.

Первый замминистра экономики отметил, что улучшение ситуации будет не моментальным, но ожидать его стоит в скором времени: «У [нефтеперерабатывающих заводов] не должно быть проблем с финансированием, поскольку постановлением Президента до конца года им будут выделены беспроцентные бюджетные ссуды в размере 2 трлн сумов. 600 млрд сумов они уже получили. В скором времени они освоят всю сумму, импортируют нефть, переработают и обеспечат бензином все регионы».

Анализ показал, что на 1 июня стоимость нефти на мировом рынке составляла 48 долларов США за баррель, сейчас же она достигла 62 долларов. Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего повышения стоимости топлива, представитель руководства Минэкономики заявил, что это будет зависеть от биржевых цен на нефть.

«За четыре месяца эта цифра выросла на 31%. Мы добываем нефть, но ее недостаточно, поэтому мы вынуждены импортировать минимум 1−1,5 миллиона тонн. Это также учитывалось при установлении новых цен. Если стоимость нефти на мировом рынке резко вырастет, а мы не будем повышать цены, снова появится дефицит, и предприятия начнут работать с убытком, что не позволит увеличить объемы производства», — заключил Мубин Мирзаев.