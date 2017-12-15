Федерация футбола Узбекистана наградила денежными премиями и памятными подарками представителей национальной сборной, ставших чемпионами мира среди глухих команд U-18 в Таиланде.

Как сообщила пресс-служба ФФУ, церемония награждения прошла в пятницу. Награды от имени президента федерации вручал вице-президент Шоакром Исроилов.

На первенстве мира Узбекистан представляли Миразамат Обидов, Ходжамурод Норхужаев, Рустамбек Гаибов, Джалолиддин Собитбеков, Джалолиддин Каршиев, Фаррух Абдуллаев, Давронбек Шарафиддинов, Акобиржон Шокиржонов, Хабибулло Толипов и Мирзабек Икрамов.

Главный тренер команды Муроджон Ахмедов, помощники тренера Хаким Ахмедов и Рустам Бердиев, а также менеджер Анатолий Кравов тоже получили памятные подарки.

Помимо победы на турнире, сборная Узбекистана также была первой в номинациях «Лучший вратарь» и «Лучший бомбардир».

Следующий турнир U-18 World Deaf Futsal Championship будет проходить в 2021 году в Китае.