13 декабря, в день прибытия в Узбекистан Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, в Ташкенте прошли узбекско-кыргызский бизнес-форум и кооперационная биржа. В бизнес-форуме приняли участие более 100 кыргызских компаний машиностроительной, строительной, пищевой, упаковочной отраслей, легкой промышленности и сферы информационных технологий.

Жамшид Ходжаев.

Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев, приветствуя участников форума, сообщил, что с начала года товарооборот между двумя странами вырос более чем на 60% и составил 200 млн долларов, превысив объем взаимной торговли за весь прошлый год.

«С учетом наличия твердых контрактов имеются все возможности довести его до 250 млн долларов до конца 2017 года», — заявил глава внешнеторгового ведомства.

Он подчеркнул, что предприятия Узбекистана могут существенно расширить поставки в Кыргызстан легковых и грузовых автомобилей, автобусов, широкой линейки сельскохозяйственной и дорожной техники, всех видов минеральных удобрений, электротехнических изделий и кабельно-проводниковой продукции, бытовой техники, строительных материалов, готового текстиля, плодоовощной и прочей продукции.

Министр внешней торговли предложил регулярно проводить взаимные национальные выставки промышленной продукции и пригласил деловые круги Кыргызстана принимать участие в ежегодно проводимых в Узбекистане крупных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Жамшид Ходжаев рассказал, что в соответствии с соглашениями, достигнутыми в рамках встреч на высшем уровне в октябре, ведется совместная работа по организации на территории Кыргызстана сборочных производств узбекской сельхозтехники, автомобилей «Узавтосаноат», автобусов «СамАвто», специальной прицепной техники «Узавтотрейлер», стиральных машин под брендом Artel, а также созданию совместных предприятий в текстильной отрасли и сфере строительных материалов.

Артем Новиков.



Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков отметил, что, используя внутренний потенциал и взаимно дополняя друг друга, страны не только смогут довести товарооборот до 500 млн долларов, но и обоюдно расширить экспортные возможности. Кыргызские предприниматели готовы поставлять на рынок Узбекистана продовольственные товары, такие как мед, картофель, лук, молочную и мясную продукцию, создавать совместные с Узбекистаном предприятия угольной промышленности и обеспечивать потребности страны в отделочном камне травертине.

По словам Артема Новикова, стороны обсуждают создание торгово-логистических центров на территории Кыргызстана для аккумуляции, переработки и совместного продвижения товаров на торговые рынки и развитие приграничной торговли. Он подчеркнул: чтобы все инициативы были реализованы и раскрыли потенциал, надо поэтапно устранять барьеры в торговле, «которые, к сожалению, пока сохраняются».

Министр экономики Кыргызстана заявил, что достигнуты предварительные договоренности о том, что между банками двух стран будут открываться корреспондентские счета и что «со стороны Узбекистана не будет никаких препятствий или ограничений по осуществлению банковских и финансовых операций, в том числе переводов между странами. Особенно это касается возврата средств, которые были вложены в поставку и реализацию товаров, включая прибыль, которую будут получать кыргызские предприниматели».

Он также упомянул о важности развития новых транспортных маршрутов для усиления туристических связей, в частности, планируемом открытии авиарейса Ош-Ташкент и железнодорожного рейса до города Балыкчи в Иссык-Кульской области Кыргызстана.

По итогам бизнес-форума подписано около 60 документов на 140 млн долларов. Кроме того, заключены рамочное соглашение между странами о развитии сотрудничества в области торгового финансирования и «дорожная карта» по развитию торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-коммуникационного сотрудничества на 2017−2019 годы.