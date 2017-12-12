На встрече министров иностранных дел Центральной Азии и Афганистана в Ашхабаде 11 декабря поддержана инициатива о создании нового консультативного формата «Страны Центральной Азии — Афганистан» (С5+1), сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Новый формат призван стать «эффективной платформой для обсуждения всего комплекса региональных вопросов, а также выработки совместных мер по обеспечению мира и устойчивого развития при поддержке ООН», говорится в сообщении.

Встреча, в которой участвовал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, состоялась по инициативе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) при поддержке Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Во встрече также участвовала спецпредставитель генерального секретаря ООН, глава РЦПДЦА Наталья Герман.

Абдулазиз Камилов в своем выступлении подчеркнул, что Узбекистан традиционно проводит в отношении Афганистана дружественную политику, основанную на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга, поддерживая правительство, избранное афганским народом.

4−6 декабря Узбекистан по приглашению Президента Шавката Мирзиёева с официальным визитом посетил Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.