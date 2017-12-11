На расширенном заседании Кабинета Министров Узбекистана 9 декабря были обсуждены прогнозы основных макроэкономических показателей и концепции налоговой и бюджетной политики и проекта государственного бюджета на 2018 год, сообщило УзА.

Основные направления налогово-бюджетной политики на следующий год предусматривают снижение налоговой нагрузки, сокращение количества налогов и обязательных платежей, укрепление доходной базы местных бюджетов и повышение их самостоятельности, рациональное использование ресурсов и обеспечение полноты поступлений в бюджет. В частности, планируется: