На расширенном заседании Кабинета Министров Узбекистана 9 декабря были обсуждены прогнозы основных макроэкономических показателей и концепции налоговой и бюджетной политики и проекта государственного бюджета на 2018 год, сообщило УзА.
Основные направления налогово-бюджетной политики на следующий год предусматривают снижение налоговой нагрузки, сокращение количества налогов и обязательных платежей, укрепление доходной базы местных бюджетов и повышение их самостоятельности, рациональное использование ресурсов и обеспечение полноты поступлений в бюджет. В частности, планируется:
- объединение налога на прибыль и налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, со снижением совокупной базовой ставки с 15,5% до 14,5%;
- объединение обязательных отчислений в Пенсионный фонд, Республиканский дорожный фонд, Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений в один платеж — обязательные отчисления в государственные целевые фонды, с одновременным снижением совокупной ставки с 3,5% до 3,2%, что позволит оставить в распоряжении хозяйствующих субъектов порядка 411 млрд сумов;
- снижение налоговой нагрузки на доходы физических лиц за счет увеличения размера отчислений на индивидуальные накопительные счета граждан с 1% до 2%, что позволит в целом увеличить накопления граждан более чем на 450 млрд сумов;
- снижение ставки фиксированного налога для индивидуальных предпринимателей в среднем на 30%, что направлено на повышение предпринимательской активности населения;
- предоставление права местным органам власти, с учетом особенностей регионов и места осуществления деятельности, вводить понижающие и повышающие коэффициенты от 0,7−1,3 к установленным базовым ставкам по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и фиксированному налогу.