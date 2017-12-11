В Чиланзарском районе Ташкента 9 декабря была открыта инсталляции в виде каравана, отправляющегося в путь от символического колодца, общей длиной 700 м. В церемонии открытия приняли участие председатель Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Азиз Абдухакимов и хоким района Даврон Хидоятов, сообщила пресс-служба Госкомтуризма.

Инсталляция отражает Великий шелковый путь, основная часть которого проходила через территорию современного Узбекистана. Композиция состоит из скульптур торговцев на верблюдах, шагающих по песчаной пустыне. Автор композиции — скульптор Павел Макаров, помогал ему Содик Намозов.

Как отмечалось на мероприятии, объект будет включен в новые разрабатываемые туристские маршруты. Ожидается, что инсталляция станет привлекательным объектом, на фоне которого будут фотографироваться гости и жители столицы.