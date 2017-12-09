В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента начато внедрение системы «Электронная карта жителя» — Obod uy. Первыми систему опробуют владельцы квартир в многоэтажных домах жилого массива Карасу, получившие соответствующие письма хокима района Шерзода Кудбиева.

Вместе с письмом жителям доставлены флаер с описанием системы и пластиковая именная карта жителя района. На карте нанесены логин и пароль для доступа в персональный кабинет системы Obod uy, где можно получить информацию о квартире, ТЧСЖ, начислениях за эксплуатационные расходы и текущем балансе.

«Возможности системы будут постоянно расширяться. В скором будущем мы планируем ввести функционал онлайн-оплаты из личного кабинета», — говорится в письме, текст которого опубликован на Facebook-странице хокимията.

«Данная система позволит обеспечить прозрачность взаимоотношений между жителями и ТЧСЖ, подконтрольность собираемых средств и открытость», — отмечается в письме. Планируется, что до конца года системой будет охвачен весь район.

«Мы искренне верим, что внедрение информационных технологий в повседневную жизнь упростит получение государственных услуг нашими гражданами, а также обеспечит открытость и оперативность получения информации», — отмечается в письме хокима.