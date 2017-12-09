Древняя технология по изготовлению узбекских шелковых тканей — атласа и адраса — включена в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Радио ООН.

Решение принял Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, заседание которого проходит на этой неделе в Чеджу (Южная Корея).

Узбекский город Маргилан, расположенный в Ферганской долине, издревле был центром изготовления атласа и адраса — натуральных тканей с характерным рисунком. Здесь ежегодно проходит фестиваль «Атлас байрами» («Праздник атласа»).