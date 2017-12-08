8 декабря 1992 года был сделан один из важнейших шагов в истории нашей республики: единогласным решением Верховного Совета была принята Конституция Республики Узбекистан. Этот день заложил основы для обеспечения прав и свобод человека, мира, взаимоуважения и согласия в обществе Узбекистана, стал гарантом нашего процветания.

Прошло ровно 25 лет с момента принятия Основного закона нашего государства. За это время Узбекистан достиг многого: вышел на международную арену, развил взаимовыгодное международное сотрудничество, сохранил и ускорил темпы экономического роста, развил социальную сферу, медицину, образование, в то же время тщательно оберегая стабильность и спокойствие, достойно защищая права и свободы каждого гражданина по всей республике.

Значительные перемены произошли в сфере экономики. Наша республика из преимущественно сырьевой и сельскохозяйственно направленной превратилась в страну, где ведущая роль отводится индустриальному сектору, развитию высокотехнологичных отраслей и услуг. В Узбекистане установились благоприятные условия для развития частного предпринимательства. Благодаря этому увеличилось число отечественных компаний-производителей, были созданы тысячи дополнительных рабочих мест. В их числе и компания Artel — крупнейший производитель бытовой техники и электроники во всей Центральной Азии. Тысячи работников на данный момент безустанно трудятся в ней ради процветания Родины. К этим успехам, разумеется, имеет огромную причастность и наша Конституция.

В этот великий день, компания Artel желает всем жителям Узбекистана огромного счастья, радости и удачи. Пусть благополучие, мир и процветание сопутствуют каждому. Artel желает, чтобы этот день оставил только теплые и позитивные эмоции в душе, радость в сердце, а также твердую уверенность в том, что Конституция Узбекистана будет надежно охранять права и свободы каждого гражданина.

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