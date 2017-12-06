Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на чемпионате мира по тяжелой атлетике, прошедшем с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме. Всего в турнире приняли участие около 400 спортсменов из 72 стран.

Иван Ефремов (слева).

Узбекистанцы стали обладателями одной золотой, двух серебряных и двух бронзовых медалей.

Чемпион мира среди юношей Адхамжон Эргашев (весовая категория 62 кг) занял четвертое место по сумме двоеборья, подняв 292 кг — 135 кг в рывке («бронза») и 157 кг в толчке. В тройку призеров вошли Антонио Валенсия из Колумбии (130/170 кг), Йоити Итоказу из Японии (134/165) и Шота Мишвелидзе из Грузии (135/157).

Достон Ёкубов (69 кг) занял шестое итоговое место с результатом 314 кг — 135 кг в рывке, а в толчке — 179 кг («золото») — первая золотая медаль Узбекистана в этой весовой категории. Вон Джон Сик из Южной Кореи (148/178) расположился на первой позиции, Тайрат Бунсук из Таиланда (147/174) — на втором месте, Бернардин Кингу Матам из Франции — на третьем (141/177).

20-летний Фарходбек Собиров (94 кг), один из самых молодых спортсменов турнира, завоевал серебряную медаль, показав результат 183 кг в рывке. Из-за травмы он не смог принять участие в упражнениях по поднятию штанги в толчке.

&lt;span id="selection-marker-1″ class="redactor-selection-marker"&gt;&lt;/span&gt;

Иван Ефремов (105 кг) занял третье место с результатом 399 кг в сумме двоеборья («бронза») — 182 кг в рывке («серебро») и 217 кг в толчке. Чемпионом стал иранец Али Хашеми (183/221), следом идет латвийский спортсмен Артурс Плесниекс (182/217).