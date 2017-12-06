Первый в Узбекистане гражданский бюджет будет опубликован в конце 2018 года. Об этом говорилось на круглом столе по обсуждению концепции подготовки бюджета для граждан в Ташкенте в понедельник.

В мероприятии, организованном совместным проектом Министерства финансов и ПРООН «Содействие реформе управления государственными финансами в Узбекистане». участвовали представители Олий Мажлиса, Кабинета Министров, Минфина и общественных организаций.

Бюджет для граждан — это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить понимание бюджета. Как сообщает УзА, она будет содержать информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, исполнение бюджета, проект бюджета, государственные программы, публичные слушания и другую информацию.

Внедрение гражданского бюджета позволит повысить понимание целей и приоритетов бюджетной политики населением, а также упростит вовлечение граждан в процесс обсуждения бюджета и контроля над его исполнением, отметил заместитель министра финансов — начальник Казначейства Дильшод Саттаров.