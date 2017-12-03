Руководителей команды Сырдарьинской области по футболу Ахрора Миразимова и Жахонгира Муродкосимова обвинили в фальсификации данных о возрасте футболиста. Игрок также не был зарегистрирован в команде, сообщила пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

23−29 ноября в Бухаре прошел Республиканский чемпионат среди сборных Каракалпакстана, Ташкента и областей для футболистов 2000 года рождения. В чемпионате участвовали 12 команд, разделенных на 4 группы.

Представители ФФУ выявили в сборной Сырдарьинской области футболиста, возраст которого был намеренно занижен. Более того, он не числился в составе команды. В связи с этим все результаты коллектива области на турнире были аннулированы, а сама команда отстранена от соревнований.

Президент ФФУ Умид Ахмаджонов внес представление в Комитет по физической культуре и спорту о пожизненном лишении лицензий и сертификатов, дающих право заниматься футбольной деятельностью, лицам, ответственным за сборную Сырдарьинской области, — Ахрору Миразимову и Жахонгиру Муродкосимову.

Сырдарьинской федерации футбола поручено принять решительные меры в отношении указанных должностных лиц.