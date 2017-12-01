Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о коренном совершенствовании порядка работы с кадрами органов внутренних дел от 29 ноября утвержден Дисциплинарный устав органов внутренних дел, определяющий в том числе Правила этического поведения сотрудников.

В документе отмечается, что служебная дисциплина в органах внутренних дел основывается на «высокой сознательности и глубоком понимании каждым сотрудником своего служебного долга и личной ответственности за порученное дело».

Служебная дисциплина обязывает каждого сотрудника соблюдать Конституцию и законы Узбекистана, другие нормативно-правовые акты, строго выполнять требования решений коллегии МВД, приказов, распоряжений и указаний министра внутренних дел, быть верным присяге сотрудника органа внутренних дел и безусловно выполнять свой служебный долг — «Служить интересам народа».

Сотрудники обязаны самоотверженно нести службу по защите прав, свобод и законных интересов граждан, собственности физических и юридических лиц, конституционного строя, обеспечению верховенства закона, безопасности личности, общества и государства, а также предупреждению и профилактике правонарушений, быть бдительным, строго хранить государственную и служебную тайну, постоянно совершенствовать свои знания и профессиональные навыки, повышать квалификацию и правовую культуру, с честью и достоинством вести себя вне службы, быть примером в соблюдении общественного порядка и правил этического поведения.

Правила этического поведения составляют свод общих принципов профессиональной этики и основных положений служебного поведения сотрудников, независимо от занимаемой ими должности.

Соблюдение правил этического поведения является одним из критериев оценки эффективности деятельности и служебного поведения сотрудника.

Соблюдение основных требований этического поведения предусматривает:

вежливость, скромность и сдержанность в общении с гражданами, недопущение фактов дискриминации и проявлений предпочтения каким-либо лицам, группам или организациям, независимость от их влияния;

уважение к обычаям и традициям народов Республики Узбекистан и других государств, учет культурных и иных особенностей различных этнических, социальных групп и конфессий, содействие социальной стабильности, межнациональному и межрелигиозному согласию;

своевременное, бескорыстное и законное рассмотрение обращений физических и юридических лиц;

воздержание от поведения, которое может вызвать сомнение граждан в добросовестном исполнении сотрудником своих служебных обязанностей, а также избежание конфликтных ситуаций, способных негативно повлиять на репутацию органов внутренних дел.

Личные мотивы и иные субъективные причины не могут служить основанием для нарушения сотрудниками требований законодательства и правил этического поведения, отмечается в правилах.

Правила обязывают сотрудников «противодействовать любым проявлениям коррупции и активно содействовать в ее профилактике». Сотрудники должны уведомлять своего начальника либо компетентные органы обо всех случаях обращения к ним лиц в целях склонения к совершению правонарушений, а также о любых известных им фактах правонарушений, совершенных другими сотрудниками.

Возникшие в семье конфликты сотрудник должны разрешать при строгом соблюдении требований законодательства. В случае производства в отношении членов семьи и близких родственников сотрудника следственных действий ему запрещается вмешиваться, используя круг своих полномочий.

«Сотрудники должны быть доброжелательными, корректными и внимательными, обязаны проявлять терпимость и уважение в общении с гражданами и сослуживцами. По отношению к гражданам сотрудники не должны проявлять грубость, допускать случаи унижения чести и достоинства личности, необоснованного психологического и физического воздействия», — отмечается в правилах.

Внешний вид сотрудников при исполнении ими служебных обязанностей, в зависимости от условий работы и вида служебного мероприятия, должен способствовать уважительному отношению населения к органам внутренних дел, соответствовать опрятности и аккуратности.

В служебное время сотрудникам запрещается распитие алкогольных напитков.

Во внеслужебное время сотрудники должны придерживаться общепринятых морально-этических норм, не допускать случаев антисоциального поведения.