В Душанбе на базе торгового дома «Узтрейд Таджикистан» открылся шоурум компании «Узтрейд», где выставлена широкая номенклатура товаров узбекистанского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внешней торговли.

Номенклатура продукции включает в себя готовые текстильные изделия, продукцию сантехники, изделия из гипса, краски и эмульсии, трубы из ПВХ, напольные плинтусы и другие товары.

К сегодняшнему дню «Узтрейд» подписаны экспортные контракты на поставку готовой продукции в адрес торгового дома на общую сумму 2,6 млн долларов.