Компания Afisha Media планирует запустить новый финансово-технологический продукт для населения. Чтобы сделать его удобным и полезным для пользователей, разработчикам понадобится изучить статистические данные о том, как сограждане используют сумовые пластиковые карты.

«Газета.uz» просит читателей пройти анонимный опрос. Примерное время прохождения — 1 минута. Обобщенные результаты будут опубликованы в нашем издании.

Благодарим всех откликнувшихся.

Если у вас возникают проблемы при прохождении опроса, воспользуйтесь ссылкой.