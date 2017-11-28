Понимание и предчувствие будущего — это то, что двигает людьми и дает силы и веру, когда они вкладываются в инновации, надеясь увидеть в результате то, чего мир еще не видел. А может даже больше.

Понимая важность технологического прогресса, телекоммуникационная компания Ucell вновь инициирует экспертный диалог на тему М2М, ведь технологии стремительно становятся частью нашего быта и бизнес-процессов. Именно поэтому очень важно понимать их и уметь ими пользоваться.

На это и ориентирована традиционно инициируемая Ucell конференция «М2М. Портал в будущее».

Предстоящая конференция расскажет ее участникам о сути понятия «интернет вещей» (Internet of things), и о том, как IOT стремительно развивается в современном обществе.

Кроме того, участники конференции узнают много интересного о новых беспроводных технологиях, технологиях Smart City, а также будут затронуты вопросы безопасности и мобильности М2М-технологий.

М2М конференция пройдет 1 декабря в отеле Hyatt Regency Tashkent с участием экспертов с международным опытом:

Мохан Дас Альберт — консультант по телекоммуникационным решениям ZTE;

Гао Боисон — менеджер по продаже бизнес-решений Huawei;

Тимур Абидов — менеджер по продаже бизнес-решений;

Петр Дзюба — руководитель отдела корпоративных продаж мобильных устройств Samsung Electronics Central Eurasia;

Лазиз Адхамов — менеджер по развитию бизнеса SAP CIS;

Нодирбек Куздеков — менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell.

Вход по пригласительным. Более подробную информацию можно получить через e-mail: corporate@ucell.uz

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