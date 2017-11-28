Понимание и предчувствие будущего — это то, что двигает людьми и дает силы и веру, когда они вкладываются в инновации, надеясь увидеть в результате то, чего мир еще не видел. А может даже больше.
Понимая важность технологического прогресса, телекоммуникационная компания Ucell вновь инициирует экспертный диалог на тему М2М, ведь технологии стремительно становятся частью нашего быта и бизнес-процессов. Именно поэтому очень важно понимать их и уметь ими пользоваться.
На это и ориентирована традиционно инициируемая Ucell конференция «М2М. Портал в будущее».
Предстоящая конференция расскажет ее участникам о сути понятия «интернет вещей» (Internet of things), и о том, как IOT стремительно развивается в современном обществе.
Кроме того, участники конференции узнают много интересного о новых беспроводных технологиях, технологиях Smart City, а также будут затронуты вопросы безопасности и мобильности М2М-технологий.
М2М конференция пройдет 1 декабря в отеле Hyatt Regency Tashkent с участием экспертов с международным опытом:
- Мохан Дас Альберт — консультант по телекоммуникационным решениям ZTE;
- Гао Боисон — менеджер по продаже бизнес-решений Huawei;
- Тимур Абидов — менеджер по продаже бизнес-решений;
- Петр Дзюба — руководитель отдела корпоративных продаж мобильных устройств Samsung Electronics Central Eurasia;
- Лазиз Адхамов — менеджер по развитию бизнеса SAP CIS;
- Нодирбек Куздеков — менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell.
Вход по пригласительным. Более подробную информацию можно получить через e-mail: corporate@ucell.uz
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