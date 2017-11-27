Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 ноября подписал постановление о широком праздновании в следующем году 80-летия со дня рождения Первого Президента страны Ислама Каримова.

В документе отмечаются «огромные исторические заслуги Первого Президента Республики Узбекистан, выдающегося государственного и политического деятеля Ислама Абдуганиевича Каримова в обретении нашей Родиной независимости, обеспечении поступательного развития страны».

В рамках празднования юбилея планируется открытие в январе в Самарканде мемориального комплекса Ислама Каримова, установление памятника Исламу Каримову в Карши, создание Национальным агентством «Узбеккино» документального фильма о жизни и деятельности Ислама Каримова.

Намечено издание книг «Хроника деятельности Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова» и «Письма Президенту», а также произведений Ислама Каримова «Молодежь — решающая сила нашего сегодняшнего и завтрашнего дня» и «Высокая духовность — непобедимая сила». Они будут предоставлены образовательным учреждениям, информационно-ресурсным центрам, культурным и просветительским учреждениям и махаллям.

Республиканским благотворительным общественным фондом имени Ислама Каримова к изданию также подготовлена книга-альбом «Ислам Каримов — основатель независимого Узбекистана».

В Самарканде состоится международная научная конференция «Ислам Каримов — основатель независимого государства Республика Узбекистан».

В образовательных учреждениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях с участием известных литераторов и ученых состоятся встречи, посвященные памяти Первого Президента.

В первом квартале 2018 года должен быть закончен конкурс на лучшую научно-популярную статью, посвященную памяти Ислама Каримова, и награждены его победители.