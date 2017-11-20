20 ноября были подвергнуты кибератаке и взлому вебсайты некоторых организаций Узбекистана, в том числе сайты государственных органов. Благодаря оперативным мерам, принятым специалистами по информационной безопасности, последствия атаки устранены, сайты работают в штатном режиме, сообщила информационная служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Центр UZINFOCOM и Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка Мининфокома приняли меры по восстановлению последних актуальных версий сайтов с рабочими системными файлами.

Ведется изучение причин и способов проведения атаки для выработки противодействия подобным действиям злоумышленников в будущем.