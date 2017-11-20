Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в октябре составила 536 у. е. за квадратный метр против 533 у. е. месяцем ранее, повысившись на 1%. Об этом говорится в обзоре оценочной организации CREDO MAX ESTIMATION, предоставленном «Газете.uz».

Цены на квартиры в домах кирпичного типа по итогам октября повысилась на 1% с 576 до 584 у. е., а в домах панельного типа осталась без изменений (504). В зависимости от количества комнат средние цены квадратного метра были такими: однокомнатные — 522 у. е. (без изменений), двухкомнатные — 500 (-1%), трехкомнатные — 563 (без изменений), квартиры с четырьмя и более комнатами -554 (+2%).

Районы Ташкента

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в разрезе районов Ташкента за сентябрь-октябрь 2017 года. Нажмите для увеличения.

В октябре в 5 из 11 районов столицы наблюдалось снижение средней цены предложения, в 5 районах цена повысилась, в 1 районе — осталась без изменений (см. карту выше).

Зоны города

В разрезе территориального зонирования города (в соответствии с которым устанавливаются ставки земельного налога) цены снизились в зонах 4 и 5 и повысились в зонах 2 и 3 (см. таблицу).

Зона Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Изменения (%) Зона 1 726 726 0 Зона 2 584 596 +2 Зона 3 515 523 +2 Зона 4 470 459 -2 Зона 5 405 395 -2

Стоимость 1 кв. м в разрезе территориального зонирования (у. е.).

Удаленность от центра

Изменение стоимости 1 кв. м квартир в зональном разрезе за сентябрь-октябрь 2017 года (Центр города — удаленность 0−3,7 км от центральной точки (пересечение проспектов Навои и Шарафа Рашидова); 1-й круговой сегмент — 3,7−8,9 км; 2-й круговой сегмент — 8,9−14,4 км; 3-й круговой сегмент — от 7,6 км). Нажмите для увеличения.

В центре города, представленном Зоной 1, средний уровень цены предложения за октябрь составил 731 у. е. за 1 кв. м, практически не изменившись в сравнении с предыдущим месяцем.

В первом круговом сегменте (зоны 2−4) цена была в диапазоне 514−582 у. е. (+2% во всех зонах).

Второй круговой сегмент (зоны 5−9) был отмечен ценами в диапазоне 435−522 у. е. (изменение — от -2% до +2%).

В Зоне 10 (Сергелийский и Бектемирский районы) цена была на уровне 420 у. е., как и в предыдущем месяце.