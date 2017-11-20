Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в октябре составила 536 у. е. за квадратный метр против 533 у. е. месяцем ранее, повысившись на 1%. Об этом говорится в обзоре оценочной организации CREDO MAX ESTIMATION, предоставленном «Газете.uz».
Цены на квартиры в домах кирпичного типа по итогам октября повысилась на 1% с 576 до 584 у. е., а в домах панельного типа осталась без изменений (504). В зависимости от количества комнат средние цены квадратного метра были такими: однокомнатные — 522 у. е. (без изменений), двухкомнатные — 500 (-1%), трехкомнатные — 563 (без изменений), квартиры с четырьмя и более комнатами -554 (+2%).
Районы Ташкента
Средняя стоимость 1 кв. м жилья в разрезе районов Ташкента за сентябрь-октябрь 2017 года. Нажмите для увеличения.
В октябре в 5 из 11 районов столицы наблюдалось снижение средней цены предложения, в 5 районах цена повысилась, в 1 районе — осталась без изменений (см. карту выше).
Зоны города
В разрезе территориального зонирования города (в соответствии с которым устанавливаются ставки земельного налога) цены снизились в зонах 4 и 5 и повысились в зонах 2 и 3 (см. таблицу).
|
Зона
|
Сентябрь 2017
|
Октябрь 2017
|
Изменения (%)
|
Зона 1
|
726
|
726
|
0
|
Зона 2
|
584
|
596
|
+2
|
Зона 3
|
515
|
523
|
+2
|
Зона 4
|
470
|
459
|
-2
|
Зона 5
|
405
|
395
|
-2
Стоимость 1 кв. м в разрезе территориального зонирования (у. е.).
Удаленность от центра
Изменение стоимости 1 кв. м квартир в зональном разрезе за сентябрь-октябрь 2017 года (Центр города — удаленность 0−3,7 км от центральной точки (пересечение проспектов Навои и Шарафа Рашидова); 1-й круговой сегмент — 3,7−8,9 км; 2-й круговой сегмент — 8,9−14,4 км; 3-й круговой сегмент — от 7,6 км). Нажмите для увеличения.
В центре города, представленном Зоной 1, средний уровень цены предложения за октябрь составил 731 у. е. за 1 кв. м, практически не изменившись в сравнении с предыдущим месяцем.
В первом круговом сегменте (зоны 2−4) цена была в диапазоне 514−582 у. е. (+2% во всех зонах).
Второй круговой сегмент (зоны 5−9) был отмечен ценами в диапазоне 435−522 у. е. (изменение — от -2% до +2%).
В Зоне 10 (Сергелийский и Бектемирский районы) цена была на уровне 420 у. е., как и в предыдущем месяце.