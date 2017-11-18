Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 ноября ознакомился с новостройками — жилыми домами и объектами социальной сферы в Сергелийском районе Ташкента, сообщило УзА.

В новом жилом массиве на площади 13 га построены 66 многоэтажных домов с 1-, 2- и 3-комнатными квартирами. Кроме того, здесь возведены дошкольное образовательное учреждение на 240 мест, общеобразовательная средняя школа на 630 ученических мест, семейная поликлиника №61, крытый плавательный бассейн, отделение внутренних дел, почта и книжный магазин, места для отдыха и досуга, детские площадки, автомобильные стоянки, проложена велодорожка.

Президент осмотрел новые квартиры и познакомился с созданными в них условиями, поздравил новоселов и вручил им подарки. Глава государства назвал важным вопрос обеспечения работой переезжающих сюда людей. Он также дал рекомендации по совершенствованию домов, которые будут строиться в будущем.

В более чем 100 подъездах новых домов и в 22 оживленных местах массива установлены камеры видеонаблюдения. На территории массива работает компания по профессиональному управлению обслуживанием жилых домов.

Президент побеседовал с сотрудниками городского отдела внутренних дел №50 при Сергелийском РУВД.

Затем Шавкат Мирзиёев осмотрел плавательный бассейн. Он имеет длину 25 м и ширину 11 м и рассчитан на ежедневный прием 150−200 человек. Сооружение, строительство которого обошлось в сумму более 3 млрд сумов, оснащено современными системами очистки и отопления.

«В каждом районе Ташкента необходимо построить по 10 современных плавательных бассейнов», — сказал глава государства. Он также дал поручения по привлечению детей к занятиям данным видом спорта и подготовке высококвалифицированных специалистов по обучению плаванию.

Президент ознакомился с деятельностью семейной поликлиники №61. В трехэтажном здании на 250 посещений действуют отделения УЗИ, цифрового рентгена, электрокардиографии, физиотерапии, клиническая и биохимическая лаборатории, дневной стационар. Работают узкие специалисты, такие как терапевт, педиатр, хирург, отоларинголог, окулист, невропатолог, иммунолог.

В поликлинике внедрена электронная система регистрации пациентов, которые могут записаться на прием к врачу через интернет или по телефону. Президент дал поручения по внедрению такой системы во всех первичных медицинских учреждениях столицы.

В рамках посещения Президентом Сергелийского района также состоялась презентация планируемых к реализации социально-экономических проектов.