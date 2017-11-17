С 7 по 16 ноября в Ташкенте находилась миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Альберта Егера с целью обсуждения планов официальных органов Узбекистана по дальнейшему реформированию экономики и для уточнения макроэкономических параметров.

Миссия положительно оценила проводимую работу по переходу к более эффективным основам макроэкономической стабилизации и улучшению инвестиционного климата в экономике в соответствии с приоритетами стратегии развития, разработанной Президентом Узбекистана, говорится в заявлении миссии по итогам визита.

Первым важным шагом в этом направлении стала проведенная в начале сентября либерализация валютного рынка, которая была с одобрением встречена всеми заинтересованными сторонами.

Вслед за унификацией обменных курсов власти твердо намерены осуществить либерализацию большинства цен, провести реструктуризацию государственных предприятий, а также устранить оставшиеся препятствия на пути развития международной торговли и привлечения прямых иностранных инвестиций.

Миссия отметила, что следующие шаги в процессе реформ должны быть направлены на улучшение инвестиционного климата и обеспечение защиты уязвимых слоев населения.

Содействие официальным органам в деле реализации реформ будет оказывать более благоприятная ценовая конъюнктура на международных рынках сырьевых товаров, а также экономический рост в странах-торговых партнерах.

«Перспективы экономического роста в целом остаются благоприятными, однако как свидетельствует опыт других стран с переходной экономикой, на этом этапе экономических преобразований существуют определенные риски, которые могут повлиять на экономический рост», — говорится в заявлении.

Миссия одобрила подход официальных органов, в рамках которого основное внимание уделяется сдерживанию инфляционного давления. Для того, чтобы более эффективно контролировать инфляцию, Центральный банк пересматривает основы своей денежно-кредитной политики и расширяет свои операционные возможности.

Миссия также положительно восприняла намерение официальных органов создать условия, при которых номинальный обменный курс будет реагировать на фундаментальные изменения в соотношении спроса и предложения иностранной валюты. Будут приветствоваться и другие шаги по либерализации валютного рынка.

«Ведущую роль в стабилизации экономики по-прежнему должна будет играть налогово-бюджетная политика. В этой связи миссия отметила, что в перспективе для поддержки мер по сдерживанию инфляционного давления важно продолжать проведение жесткой налогово-бюджетной политики, в определение которой включаются все бюджетные и внебюджетные операции», — подчеркивается в заявлении.

«После либерализации валютного рынка в банковской системе по-прежнему сохраняется большой объем буферных резервов. В то же время была признана необходимость в тщательном отслеживании качества активов и ликвидности банков, особенно в связи с реструктуризацией большого сектора государственных предприятий», — отмечают в МВФ.

Миссия также с одобрением отметила «первые конкретные шаги по совершенствованию качества экономических данных и повышению их прозрачности». С февраля 2018 года уровень инфляции будет оцениваться на основе нового показателя индекса потребительских цен, приведенного в соответствие с международными стандартами. Узбекистаном также достигнут прогресс в присоединении к используемой МВФ расширенной Общей системе распространения данных (Р-ОСРД), говорится в заявлении.