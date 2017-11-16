Узбекско-германское совместное предприятие JV MAN Auto-Uzbekistan освоит производство междугородних автобусов MAN Lion’s Coach и расширит модельный ряд грузовых автомобилей серии MAN CLA. Об этом сообщила пресс-служба СП.

Соответствующие соглашения были подписаны между компанией «Узавтосаноат» и MAN Truck & Bus AG в рамках официального визита правительственной делегации Узбекистана в Германию и Узбекско-германского бизнес-форума. Проект планируется реализовать на существующих площадях JV MAN Auto-Uzbekistan в Самаркандской области в 2018—2020 годах.

MAN Lion’s Coach — серия полноразмерных туристических автобусов премиум-класса. Ожидается, что выпуск новых автобусов послужит совершенствованию системы транспортного обслуживания населения между городами Узбекистана и увеличению количества междугородних пассажироперевозок.

Ранее JV MAN Auto-Uzbekistan освоило производство городских низкопольных автобусов MAN A22 CNG (на сжатом природном газе, СПГ).

Проект по организации производства грузовых автомобилей MAN CLA с двигателем, работающим на СПГ, и самосвалов MAN CLA с общей массой 50 тонн и мощностью двигателя 440 л. с., планируется реализовать в 2019—2020 годах.

СП JV MAN Auto-Uzbekistan, основанное в 2009 году, производит широкий модельный ряд техники MAN, включая автобусы, седельные тягачи, самосвалы, бетоносмесители, водовозы, мусоровозы, поливомоечные машины — всего более 50 наименований спецтехники.

Напомним, в ходе визита делегации Узбекистана в Германию также было подписано соглашение между «Узавтосаноат» и Volkswagen о выпуске на предприятии JV MAN Auto-Uzbekistan пикапов Volkswagen Amarok.