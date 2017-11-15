За январь-сентябрь 2017 года въездные визы в Узбекистан были выданы 224022 иностранным гражданам, в том числе 96752 туристам и 32898 бизнесменам, сообщила пресс-служба МИД страны.
Рост количества виз по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года составил 21%,
Комментарии
Можно предположить что столько же туристов приехали из стран СНГ, с которыми у нас безвизовый режим итого ~220 тыс. человек. Франция к примеру такое количество туристов принимает за один день (80 000 000 чел. в год / 365 ~ 220 000 чел. в день). Так что рост в процентах должен быть трехзначный. Наша страна имеет огромный потенциал. Нужно развивать новые направления: Сурхандарьинский регион с его уникальными памятниками зараатсризма и буддизма, Ферганская долина с ее офигенным горным ландшафтом. Нужны путеводители по Узбекистану с обозначением обязательных мест для посещения. Понятная инфраструктура и туристические информационные центры. Понимаю что являюсь диванным аналитиком, но все таки Узбектуризму надо активнее работать.