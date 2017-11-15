За январь-сентябрь 2017 года въездные визы в Узбекистан были выданы 224022 иностранным гражданам, в том числе 96752 туристам и 32898 бизнесменам, сообщила пресс-служба МИД страны.

Рост количества виз по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года составил 21%, в т. ч. количество туристических виз увеличилось на 24%, а деловых виз — на 27%.