C 1 января 2018 года Узбекистан перейдет на новый метод расчета уровня инфляции с использованием международных стандартов. Это один из первых шагов государства по переходу к системе инфляционного таргетирования, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов на заседании Международного пресс-клуба 15 ноября.

«Касательно уровня инфляции — по нашей официальной методологии выходил один показатель, у международных финансовых институтов, в частности, МВФ — другой. Это создает неудобства в работе. Если видение ситуации не совсем правильное, верные действия предпринимать трудно», — отметил Тимур Ишметов.

По его словам, полный переход на инфляционное таргетирование — дело среднесрочной перспективы. «Должны быть подготовлены предпосылки. Первая — абсолютно свободный рыночный курс. Иметь курс, который устанавливается административно и управляется Центральным банком, и таргетировать инфляцию невозможно параллельно. Первый этап мы уже прошли, на заключительном этапе участие ЦБ будет минимизировано до уровня, необходимого для смягчения чрезмерных колебаний, не влияя на сам тренд».

Представитель руководства Центробанка отметил, что в этом и следующем годах ожидается высокое давление на уровень инфляции. Это связано в меньшей степени со стабилизацией и в большей степени — «с предыдущей мягкой денежно-кредитной политикой, которая привела к росту денежной массы, чрезмерному росту кредитования». По этой причине, сказал Тимур Ишметов, мы имеем сейчас высокую инфляцию.

Первый зампредседателя ЦБ, комментируя совершившееся и ожидаемое повышение цен на энергоносители, уточнил: «Я бы сказал, это корректировка цен. Как и цена на иностранную валюту, так и цены на товары должны перейти на рыночное формирование. Все это время мы пытались административно регулировать цены. Практика показывает, что это приводит к появлению дефицита, коррупции, неэффективного использования ресурсов, что влечет большие потери для экономики».

Он также отметил, что из-за административного регулирования доступ к необходимым товарам не всегда получает простое население. «Корректировка цен неизбежна, мы должны ее один раз пройти. Я бы даже сказал: это плата за то, что мы в предыдущие годы неправильно вели политику».

Переход на рыночное ценообразование, по словам Тимура Ишметова, — один из первых шагов. «Без этого все наши реформы по либерализации не принесут результата», — подчеркнул он.

«То, что при реформах мы должны пройти через болезненные процессы, — в первую очередь, необходимость. Для каждого процесса со стороны правительства подготовлены меры поддержки социально уязвимых слоев населения и определенных секторов экономики. Эти действия идут осознанно и с определенным набором мер, смягчающих последствия. Инфляционное таргетирование — наша конечная цель с реализацией в среднесрочной перспективе, потребует времени. Но поэтапно мы к этому перейдем», — сказал первый зампредседателя Центробанка.