Золотовалютные резервы Узбекистана с начала осени увеличились на 750 млн долларов и на 1 ноября достигли 26 млрд долларов. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов.

«Обычно мы не публиковали эту информацию, она считалась конфиденциальной. Недавно было принято решение главы государства, где решено целый ряд экономических данных как бы „деклассифицировать“, сделать их открытыми. С 1 января каждое ведомство, включая Центральный банк, будут официально публиковать золотовалютные резервы, показатели денежной массы и все экономические показатели. И вот сегодня мы первый раз официально объявляем сумму золотовалютных резервов», — сказал он.

«Положительный результат — мы начальный период прошли без вливания валютных ресурсов со стороны государства, Центрального банка», — отметил представитель руководства ЦБ.

Тимур Ишметов отметил, что в рамках подготовки к либерализации валютной политики отдельных экономистов интересовал вопрос, хватит ли у страны резервов. «Мы пытались объяснить, что не собираемся тратить накопленные за эти годы золотовалютные резервы… Мы объявили, что курс будет формироваться исходя из рыночных принципов, что означает, что мы не должны вмешиваться своими интервенциями, чтобы обеспечить или защитить какой-то уровень курса», — пояснил он.

После ввода свободной конвертации валюты в начале сентября объемы продажи иностранной валюты на валютной бирже превысили объемы покупки, сообщил первый зампредседателя ЦБ. За два с половиной месяца Центробанк выкупил эту разницу в объеме 325 млн долларов, сказал он.

С начала сентября банки приобрели иностранную валюту на 1,55 млрд долларов, в том числе 644 млн долларов у физических лиц через обменные пункты и 915 млн долларов у экспортеров (ранее экспортеры сдавали в банки в среднем 172 млн долларов в месяц в рамках обязательной продажи валютной выручки). За указанный период через валютную биржу юридическим лицам было продано инвалюты на 1,766 млн долларов.

Тимур Ишметов подчеркнул, что участие ЦБ на валютной бирже продолжит оставаться минимальным, «чтобы позволить рынку сформировать тот курс, по которому предприятия готовы покупать и продавать валюту».