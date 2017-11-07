Школа бизнеса Alpha Education объявила о запуске двух новых направлений — «Школа начинающего маркетолога» и «Курс молодого бойца», в которых будут обучать маркетингу и продажам с нуля.

Школа начинающего маркетолога — это 4-месячный интенсив, включающий в себя теорию маркетинга, большое количество практических занятий, разборы кейсов местного рынка и месяц настоящей стажировки в качестве маркетолога у одного из партнеров школы.

Школа состоит из четырех блоков, после каждого из которых будет проводиться экзамен с отбором на следующий этап обучения. При успешном прохождении всех блоков и защите проектной работы, студенты могут получить работу в ведущих компаниях Узбекистана.

Стоимость прохождения одного блока: 500 тыcяч сумов. Количество мест: 16

Для записи на курс необходимо написать мотивационное письмо и пройти собеседование.

Подробнее о школе на сайте.

Курс молодого бойца — аналог школы маркетолога, разработанный для подготовки sales-менеджеров. После вводной части, состоящей из 6 лекций, студенты сразу же перейдут к продажам. 5 раз в неделю в течение 12 недель они будут проходить практику, к студентам будут представлены кураторы, будут проходить лекции и разборы проделанной работ. Студенты с лучшими результатами получат работу в ведущих компаниях.

На курсе студенты научатся:

грамотно изучать продукт;

составлять портрет потребителя;

работать с CRM-системой;

составлять правильных текста;

презентовать продукт;

работать с возражениями;

совершать холодные звонки;

продавать.

Стоимость всего курса: 500 тысяч сумов. Количество мест: 12.

Условие отбора на курс — прохождение собеседования.

Подробнее о курсе на сайте.

«Общаясь с нашими спикерами и предпринимателями, мы поняли, что на рынке есть острая нехватка качественных кадров в маркетинге и продажах. Вузы не готовят специалистов должного уровня, хотя профессии являются очень востребованными и высокооплачиваемые. Тогда мы решили, что должны сделать качественные курсы по маркетингу и продажам, которые будут готовить хороших специалистов с нуля. Подготовку этих направлений мы начали еще в конце 2016 году. Изучали зарубежный опыт, общались и прорабатывали проекты со специалистами и в итоге разработали две программы, которые должны вывести на рынок очень сильных специалистов» — руководитель Alpha Education, Ирина Ян.

Запись и подробности по телефону: (+99899) 835−05−25.

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