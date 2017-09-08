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Фаттах Шодиев.

Фото: mgimo.ru

Фонд Фаттаха Шодиева открыл представительство в Узбекистане

Представительство фонда Фаттаха Шодиева будет оказывать помощь детским домам в Узбекистане.

Сегодня, 09:44   Общество  

Министерство юстиции зарегистрировало представительство Международного фонда Шодиева в Узбекистане, сообщила информационная служба Минюста.

Фаттах Шодиев (1953 года рождения) — уроженец Узбекистана, в настоящее время является гражданином Бельгии. Выпускник МГИМО (международное право), кандидат политических наук, член Академии естественных наук Казахстана. Работал специальным советником премьер-министра Казахстана (1995−1997 годы), советником Советского торгового представительства в Японии (1976−1979), ведущим специалистом по советско-японским экономическим отношениям в Министерстве торговли СССР (1979−1989).

Член попечительского совета МГИМО при МИД России, один из основателей Фонда развития МГИМО, совладелец компании ENRC (Eurasian Natural Resources Corporation), входит в число основателей и акционеров горнодобывающей инвестиционной компании IMR (International Mineral Resources), член совета директоров Евразийского банка (Казахстан).

Фаттах Шодиев основал фонд своего имени в 1996 году. Головной офис фонда расположен в Лихтенштейне. Основной целью деятельности фонда заявлены продвижение благотворительных проектов в научных, медицинских, социальных, культурных и образовательных областях.

Деятельность представительства фонда в Узбекистане будет сконцентрирована на оказании гуманитарной и здравоохранительной помощи детским домам. Руководителем представительства назначена Кейт Элизабет Магуайр.

Текст: «Газета.uz»      1 723
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