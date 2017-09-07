«Забота о биоразнообразии должна быть образом жизни»

Роман и Олег Кашкаровы из Общества охраны птиц Узбекистана — об уязвимости биоразнообразия и о том, как присоединиться к защитникам природы.

Директор Общества охраны птиц Узбекистана орнитолог Роман Кашкаров и сотрудник общества Олег Кашкаров рассказали корреспонденту «Газеты.uz» Анастасии Саидмахмудовой, почему важно сохранять места обитания птиц и других животных и что для этого делают ННО и волонтеры.

— Кто и что угрожает птицам, обитающим в Узбекистане?

— (Р. К.) Птицам, как и другим биологическим видам, угрожает потеря естественных мест обитания.

У нас густонаселенная страна, в отдельных регионах плотность населения очень высока, и для дикой природы не остается места. Еще 50−60 лет назад красивая птица — большая дрофа прилетала в полупустыни Узбекистана с севера, из степей Казахстана и России на гнездование — в Голодную, Каршинскую степи. В те времена земли не были возделаны, население было меньше, это был достаточно обычный вид. С освоением этих мест все изменилось: большая дрофа перестала у нас гнездиться, сейчас в год могут быть лишь одна-две встречи — и только на зимовке, когда в суровые зимы эти большие и красивые птицы откочевывают на юг. И так не только в нашей стране, но и по всему ее ареалу. Поэтому сейчас большая дрофа занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид.

Другой пример — степной кулик кречетка. В начале этого столетия вид был занесен в Международную Красную книгу как находящийся на грани исчезновения. Нас эта проблема затронула только краем, так как места гнездования кречетки находились севернее Узбекистана, в казахстанских степях. Когда началось освоение целины, практически все места обитания кречетки были распаханы, и численность птиц упала катастрофически. Сейчас численность этого вида стала восстанавливаться, потому что часть таких мест в Казахстане восстановилась. У нас кречетка появляется на пролете и только в мало освоенных участках на юге, в окрестностях водохранилища Талимарджан.

Не только птицы, но и другие виды животных теряют места обитания. Снежный барс — еще 100 лет назад этот вид был немногочисленным, но достаточно обычным хищником высокогорий. Из-за интенсивного развития животноводства, когда огромные стада мелкого рогатого скота поднимаются на высокогорные пастбища, а с ними чабаны и их собаки, происходит беспокойство и потеря мест обитания снежного барса.

Еще один вид — небольшая степная лисица корсак — в Узбекистане стала крайне редкой, хотя в мире редким видом не является. Потому что у нас практически исчезли неосвоенные участки адыров, сухих предгорных степей в Ташкентской области, практически нет невозделанных участков в Джизакской области, в Голодной и Каршинской степях. И теперь встречаются лишь единичные экземпляры корсака.

Ситуацию усугубляют несознательные или плохо осведомленные люди — им просто интересно поймать, застрелить животное. Есть люди, которые извлекают из этого выгоду. И те, и другие — браконьеры. Таковым можно считать даже мальчишку-пастуха, который, увидев на обрыве гнездо стервятника или другой хищной птицы, полезет заглянуть в него, потрогать птенцов. Даже эти действия наносят вред: многие птицы, если потревожить их гнездо, больше к нему не возвращаются. Потревожив гнездо, пастух укажет местоположение гнезда другим птицам, например, воронам, которые расклюют яйца редкой птицы.

Примеров бесчеловечного отношения к птицам немало: краснокнижных хищных птиц беркутов птенцами изымают из гнезд, и потом эти птицы сидят на привязи, в клетке около какого-нибудь ресторана или автозаправки. Порой хозяева этих заведений даже не знают, что это редкий вид. Они купили понравившуюся птицу на базаре, чтобы сделать у себя «уголок живой природы». Сейчас эти случаи пресекаются, но еще несколько лет назад это было повсеместно.

— Какое влияние на биоразнообразие оказывает Аральская катастрофа?

— (Р. К.) С Аральской катастрофой все не так однозначно. Когда акватория моря стала активно сокращаться, были потеряны большие участки береговых зарослей, дельтовые участки Амударьи — камышовые массивы с большим числом протоков, где происходило гнездование и останавливались на пролете многие виды водоплавающих. Но в 80−90-е годы прошлого века стало понятно, что искусственно созданные водохранилища могут заменить утраченные места обитания.

Не стало камышовых массивов в дельте Амударьи, которая сейчас не доходит до Аральского моря, но появилась сеть водохранилищ в Междуречье, несколько крупных озер — Сарбасский залив, озера Жылтырбас, Судочье. На этих водоемах создались условия для обитания многих видов птиц. Живая природа динамична, она пытается приспосабливаться к изменяющимся условиям.

— Какие территории особенно важны для птиц?

— (Р. К.) На карте Узбекистана выделены 52 так называемые важнейшие орнитологические территории. Наше общество создало каталог этих мест с описанием видов, которые там обитают, и присутствующих там угроз. Они включены в Международный список важнейших орнитологических территорий IBA.



Роман Кашкаров. Фото: Давид Матевосян, «Газета.uz».

Здесь представлены различные территории: и горные, и полупустынные равнинные, и водно-болотные участки, которые в нашей аридной зоне имеют особую привлекательность для птиц и другого биоразнообразия.

К сожалению, само понятие «важнейшая орнитологическая территория» пока не закреплено на законодательном уровне и не является природоохранной категорией.

Если эта территория находится в границах заповедника, состояние мест обитания там хорошее. Есть заказники — территории с ограниченным хозяйственным использованием, там природоохранные меры и запреты могут реализовываться сезонно: в период перелета, зимовки, гнездования. Такой режим в орнитологическом заказнике Судочье, нескольких заказниках на Айдаро-Арнасайской системе озер, заказнике Денгизкуль. Есть большие территории, где интенсивно проводится хозяйственная деятельность. На всех этих территориях, и в особенности на не имеющих природоохранного статуса, очень важны меры по устойчивому использованию.

Важнейшей орнитологической территорией является рыбное хозяйство «Чиназ». Это искусственно созданные рыбоводческие пруды, но там есть прибрежная растительность, кормовая база, и регулярно, в период зимовок и пролета, там скапливается большое количество птиц, в том числе редких. Как осуществлять охрану? Нужны осведомленность и желание владельцев этих территорий осуществлять природоохранные действия. И нужны усилия волонтеров. Так происходит во всем мире: волонтеры объясняют владельцам территорий, что биоразнообразие нужно охранять. Они проводят там учеты птиц и другие акции.

— Каким образом ведется разъяснительная работа?

— (Р. К.) Мы много лет продвигаем предложение закрепить в природоохранном законодательстве понятие «важнейшая орнитологическая территория». Это сделает проводимые нами на этих территориях акции более легитимными. Несколько лет назад совместно с Национальным университетом Узбекистана мы подготовили методические рекомендации «Сохранение и устойчивое использование ресурсов биоразнообразия основных экосистем Узбекистана». В качестве модельных территорий взяты территория Дальверзинского охотхозяйства (тугайная территория), озеро Аякагитма (пустынная и водно-болотная территории) и Аманкутан (горный лес). На трех территориях опробованы подходы к сохранению биоразнообразия с участием местного населения. Теперь распространяем этот опыт на долину реки Пскем — озеро Урунгач.



Без осознанного участия местного населения — природопользователей — никакие природоохранные меры не будут работать.

— Охраняемые природные территории управляются различными организациями: заказники и Гиссарский заповедник подчиняются Госкомэкологии, семь заповедников — Комитету лесного хозяйства. Сказывается ли отсутствие единого управления на состоянии важнейших орнитологических территорий?

— (Р. К.) Это сказывается на эффективности природоохранных мер в целом, потому что любые межведомственные барьеры наносят вред. Было бы целесообразно, чтобы все охраняемые природные территории находились в ведении Госкомэкологии как госоргана, отвечающего за охрану природы. Здесь нужны консенсус и кооперация, чтобы все природоохранные меры проводились в одном ключе.

— Какую работу вы ведете на озере Урунгач?

— (О. К.) Урунгач очень важен для сохранения биоразнообразия Угам-Чаткальского национального природного парка. Он является частью территории, которая имеет международное значение для сохранения биоразнообразия. На Угамском хребте, где расположено озеро, встречается глобально угрожаемый вид — снежный барс, водятся тянь-шаньский медведь, стервятник, синяя птица.



Озеро Урунгач. Фото: Общество охраны птиц Узбекистана.



С мая члены и волонтеры общества стараются предотвратить загрязнение озера отходами, оставляемыми туристами. В одно из воскресений августа, когда стояли рекордно высокие температуры, на Урунгач заехали 1700 отдыхающих. Обычно в весенне-летний сезон озеро ежедневно посещали до 800 человек, в большинстве своем индивидуальные туристы. В этом году показатели гораздо выше.



Жители поселка Пскем, расположенного недалеко от озера, обозначили проблему отходов как самую насущную. Мы установили на озере информационные щиты и урны, была договоренность с инспекторами Угам-Чаткальского парка и жителями местной махалли, что урны будут регулярно очищаться. К большому сожалению, это происходит нерегулярно, поэтому мы мобилизуем своих членов и волонтеров на выезды и очистку. На посту Карабулак приезжающим отдыхать раздаем пакеты для отходов. Эта работа ведется совместно с Бричмуллинским лесхозом и сотрудниками поста, которые контролируют, чтобы отдыхающие, получив пакет, вернулись с ним и увезли мусор с собой обратно в город. На прошлых выходных мы раздали 60 пакетов, а обратно вернули всего 10. Остальные, скорее всего, были оставлены на месте.



Планируем привлекать больше волонтеров для работы с туристами. Призываем всех неравнодушных к судьбе озера поддержать нас. Новости кампании публикуются на странице в Facebook.



Фото: Общество охраны птиц Узбекистана.

— Где можно получить информацию о птицах Узбекистана?

— (О. К.) Нами выпущен «Краткий справочник по птицам Узбекистана», в комплекте к нему идет компакт-диск с фотографиями и голосами всех птиц в стране. Справочник можно скачать на нашем сайте. Информацию о видах с фотографиями также можно найти на birds.uz — этот сайт подготовлен людьми, небезразличными к птицам, интересующимися фотоохотой и бердвотчингом.

Этой весной мы проводили кампанию «SOS UzSPB»: операторы горячей линии принимали звонки со всей республики по поводу птенцов, которые оказались вне гнезда, получили какие-то повреждения (в среднем по два звонка в день в весенний период). Оказывали консультативную помощь — объясняли, когда птенцу нужна помощь, а когда его нужно оставить как есть, нужно ли его доставить в питомник по содержанию и реабилитации птиц с последующим выпуском их в естественную среду обитания, чем кормить. Люди переживают, заботятся о молодых птицах. Следующей весной обязательно продолжим эту кампанию.