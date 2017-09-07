Крупное ДТП с человеческими жертвами произошло в Ташкентской области

Шесть человек стали жертвами крупной автомобильной аварии в Янгиюльском районе Ташкентской области.

На территории Янгиюльского района произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть шести человек, сообщила пресс-службы прокуратуры Ташкентской области.

6 сентября на 832-м км автотрассы Ташкент-Термез автомобиль Nexia столкнулся с грузовиком MAN. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими Nexia.

Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, скончались на месте. Еще шестеро получили различные травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работали экстренные службы и правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 266 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств»), ведется следствие.