Крупное ДТП с человеческими жертвами произошло в Ташкентской области

Янгиюльский район. Яндекс.Карты
На территории Янгиюльского района произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть шести человек, сообщила пресс-службы прокуратуры Ташкентской области.
6 сентября на 832-м км автотрассы Ташкент-Термез автомобиль Nexia столкнулся с грузовиком MAN. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими Nexia.
Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, скончались на месте. Еще шестеро получили различные травмы и были госпитализированы.
На месте происшествия работали экстренные службы и правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 266 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств»), ведется следствие.
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Комментарии
Страшное ДТП.. Сохрани Аллах всех нас на дорогах:( подальше нужно держаться от этих большегрузов и автобусов.
Летают летчики, вот и получается так… все же джигиты: поворачиваем без поворотников да еще из правого ряда, на красный летим, пешеходы не люди (у них машины нет), останавливаемся где попало, никакого элементарного уважения к окружаюшим.