РУ O`Z ЎЗ
4 сентября, понедельник Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Пулат Бобожонов.

Фото: xorazm.uz

МВД Узбекистана возглавил Пулат Бобожонов

Бывший хоким Хорезмской области Пулат Бобожонов стал министром внутренних дел Узбекистана.

Сегодня, 15:47   Политика  

Указом Президента Шавката Мирзиёева от 4 сентября Пулат Раззакович Бобожонов назначен министром внутренних дел Узбекистана, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Пулат Бобожонов (1961 года рождения) с 2012 года занимал должность хокима Хорезмской области, в 2011 году проработав некоторое время первым заместителем хокима, а до этого — прокурором Бухарской области. В 2006—2011 годах был прокурором Джизакской области.

В 2005—2006 годах работал начальником Департамента Генеральной прокуратуры по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями, в 2000—2005 годах — заместителем генерального прокурора Узбекистана.

На посту главы МВД Пулат Бобожонов сменил Абдусалома Азизова, который работал министром с начала текущего года.

И. о. хокима Хорезмской области стал Илгизар Сабиров (1959 года рождения), в 2006—2015 годах бывший председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Текст: «Газета.uz»      12 222

Материалы по теме

Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 16:24

Абдусалом Азизов стал министром обороны

Сегодня, 16:19

«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Навои и Ургенч

Сегодня, 15:00

Akfa выходит на европейский рынок

Сегодня, 14:26

Дзюдо: Диёрбек Урозбоев — бронзовый призер ЧМ в Венгрии

Сегодня, 14:11

Телеком-операторы переходят на сумы и зафиксируют цены

Сегодня, 13:51

Узбекистан обеспокоен ядерными испытаниями КНДР

Сегодня, 09:00

Alfakom: Как подготовиться к успешному поступлению в желаемый вуз

Вчера, 12:56

Президент подписал указ о либерализации валютной политики

Популярное

Новый развлекательный парк «Дустлик» открыт в Яшнабадском районе

Определились первые финалисты чемпионата мира по боксу (+видео)

Бокс: Узбекистан завоевал 6 медалей чемпионата мира (+видео)

Уволены глава ГНУ Джизакской области и хоким Мирзачульского района