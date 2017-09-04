МВД Узбекистана возглавил Пулат Бобожонов

Пулат Бобожонов.
Фото: xorazm.uz
Указом Президента Шавката Мирзиёева от 4 сентября Пулат Раззакович Бобожонов назначен министром внутренних дел Узбекистана, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.
Пулат Бобожонов (1961 года рождения) с 2012 года занимал должность хокима Хорезмской области, в 2011 году проработав некоторое время первым заместителем хокима, а до этого — прокурором Бухарской области. В 2006—2011 годах был прокурором Джизакской области.
В 2005—2006 годах работал начальником Департамента Генеральной прокуратуры по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями, в 2000—2005 годах — заместителем генерального прокурора Узбекистана.
На посту главы МВД Пулат Бобожонов сменил Абдусалома Азизова, который работал министром с начала текущего года.
И. о. хокима Хорезмской области стал Илгизар Сабиров (1959 года рождения), в 2006—2015 годах бывший председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
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