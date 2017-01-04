EN РУ O`Z ЎЗ
4 января, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Главой МВД назначен Абдусалом Азизов

Абдусалом Азизов возглавил Министерство внутренних дел.

Сегодня, 16:45   Политика  

Министром внутренних дел Узбекистана назначен Абдусалом Азизов. Об этом свидетельствует обновленная 4 января информация на сайте МВД.

На посту министра он сменил Адхама Ахмедбаева, руководившего МВД с декабря 2013 года. До назначения Абдусалом Азизов работал начальником Управления внутренних дел Джизакской области.

Экс-глава МВД Ахмедбаев назначен государственным советником Президента Узбекистана по работе с правоохранительными органами.

Текст: «Газета.uz»      4 159
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 17:00

Юнусабадскую линию метро достроят за 124,8 млн долларов

Сегодня, 12:20

Гражданам расскажут о кредитах на открытие бизнеса

Сегодня, 11:15

Президент подписал закон о противодействии коррупции

Сегодня, 10:00

LG представляет мощные беспроводные пылесосы Handstick и Canister

Сегодня, 09:59

Обзор мировых новостей

Вчера, 21:02

«Футболисты Узбекистана не готовы к критике» — Одил Ахмедов

Вчера, 19:05

Академики будут получать ежемесячный гонорар

Вчера, 17:59

Боксер-профессионал Кудратилло Абдукахоров проведет бой в Малайзии

Популярное

Президент подписал закон о противодействии коррупции

Два лунных затмения увидят узбекистанцы в новом году

Академики будут получать ежемесячный гонорар

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Турции