Главой МВД назначен Абдусалом Азизов

Министром внутренних дел Узбекистана назначен Абдусалом Азизов. Об этом свидетельствует обновленная 4 января информация на сайте МВД.
На посту министра он сменил Адхама Ахмедбаева, руководившего МВД с декабря 2013 года. До назначения Абдусалом Азизов работал начальником Управления внутренних дел Джизакской области.
Экс-глава МВД Ахмедбаев назначен государственным советником Президента Узбекистана по работе с правоохранительными органами.
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