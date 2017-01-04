Главой МВД назначен Абдусалом Азизов

Министром внутренних дел Узбекистана назначен Абдусалом Азизов. Об этом свидетельствует обновленная 4 января информация на сайте МВД.

На посту министра он сменил Адхама Ахмедбаева, руководившего МВД с декабря 2013 года. До назначения Абдусалом Азизов работал начальником Управления внутренних дел Джизакской области.

Экс-глава МВД Ахмедбаев назначен государственным советником Президента Узбекистана по работе с правоохранительными органами.

Текст: «Газета.uz» 4 159