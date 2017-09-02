РУ O`Z ЎЗ
2 сентября, суббота Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: uzedu.uz

В первый класс пошли более 650 тысяч детей

Во всех школах Узбекистана 2 сентября состоялись мероприятия, посвященные Дню знаний.

Сегодня, 12:56   Общество  

Более 650 тысяч детей стали учащимися первых классов общеобразовательных школ Узбекистана. Во всех школах страны 2 сентября состоялись мероприятия Дня знаний.

По данным пресс-службы Министерства народного образования, каждый первоклассник получил подарок Президента — ранец с необходимыми учебными принадлежностями.

Первыми уроками стали урок Независимости и урок памяти Первого Президента Ислама Каримова.

В этом году в школах Узбекистана возрождены 10-е классы, для которых разработан учебный план, включающий 12 предметов, и изданы учебники 18 наименований.

Новые учебники, подготовленные на основе пересмотренных государственных образовательных стандартов, также выпущены для 1-х, 4-х, 6-х и 7-х классов.

Для пополнения библиотечного фонда школ и фонда информационно-ресурсных центров на латинской графике издана художественная литература узбекских и иностранных авторов 28 наименований в количестве 1,2 экземпляров.

В текущем году в 482 школах Узбекистана были осуществлены строительно-ремонтные работы, в том числе построены 12 школ, реконструированы 319 и капитально отремонтирована 151 школа.

Текст: «Газета.uz»      0
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:33

Бокс: Узбекистан в финале ЧМ представят четыре спортсмена (+видео)

Сегодня, 12:28

Памятник Исламу Каримову открыт в Самарканде

Вчера, 19:15

Президенты Узбекистана и Турции провели телефонный разговор

Вчера, 18:52

Центр исламской цивилизации будет создан в Ташкенте

Вчера, 16:44

Определились первые финалисты чемпионата мира по боксу (+видео)

Вчера, 13:22

Moody’s: Банки справятся с трудностями из-за ослабления сума

Вчера, 13:11

День независимости как Новый год

Вчера, 12:12

«Наш народ — созидатель и творец всех наших успехов» — Шавкат Мирзиёев

Популярное

Шесть боксеров Узбекистана — в полуфинале чемпионата мира (фото, видео)

Moody’s: Банки справятся с трудностями из-за ослабления сума

«Либо мы побеждаем Южную Корею, либо перестаем играть в футбол» — Одил Ахмедов

Более 40 человек утонули в Ташкентской области за лето