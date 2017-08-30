LG представит новинки технологий по уходу за одеждой на выставке IFA 2017

На выставке IFA 2017 компания LG Electronics продемонстрирует комплекс решений по уходу за одеждой, включая новейшую разработку — стиральную машину TWINWash. Также на выставке будут представлены передовые технологии — высокоэффективные сушильные машины и паровой шкаф LG Styler.

Расширение категории TWINWash отражает стремление компании LG предлагать эффективные и удобные решения бытовых задач. Обновленная линейка представлена моделями различных размеров: от вместительных 27-дюймовых до компактных 24-дюймовых. Теперь потребители смогут оценить преимущества передовой стиральной машины TWINWash независимо от габаритов своего жилья. Представленная публике в июле 2015 года, LG TWINWash явилась первой в мире стиральной машиной с двумя барабанами. Модели данной серии обеспечивают высокую эффективность стирки, а благодаря инновационным функциям TrueSteam и TurboWash устраняют практически все аллергены и неприятные запахи, разглаживают незначительные складки и замятия, а также смягчают ткань.

Потребителям, для которых удобство и энергоэффективность имеют особое значение, LG также предлагает машины для сушки белья. Оснащенная технологией инверторного теплового насоса, новая модель сушильной машины минимизирует риск повреждения ткани за счет поддержания низкой температуры в процессе сушки вещей. Наличие дополнительных режимов Eco Mode и Turbo Mode расширяет возможности ее использования. Высокоэффективный режим Eco Mode экономит электроэнергию и обеспечивает низкий уровень шума, в то время как режим Turbo Mode сокращает длительность цикла сушки белья.

Паровой шкаф LG Styler завершает процесс ухода за одеждой. Для поддержания чистоты и свежести он оснащен функцией TrueSteam, которая деликатно устраняет запахи и с разглаживает незначительные складки. Как и в сушильных машинах, в паровом шкафу использована технология инверторного теплового насоса для обеспечения бережного ухода за вещами. Ключевой особенностью модели являются движущиеся плечики, которые аккуратно встряхивают одежду, чтобы расправить ткань во время цикла отпаривания, а функция Easy Pants Crease формирует ровную четкую центральную линию складок на брюках. Незаменимый помощник для взыскательных потребителей, LG Styler не повреждает ткань и продлевает срок службы вещей, позволяя реже прибегать к услугам химчистки.

«Весь процесс ухода за одеждой от начала до конца реализован компанией LG в новейших моделях стиральных, сушильных машин и парового шкафа, которые будут представлены на выставке IFA, — говорит Сонг Дахюн (Song Dae-hyun), Президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solutions. — Производство различных моделей стиральных машин, оснащенных передовой технологией TWINWash, позволяет нам отвечать нуждам широкого круга потребителей независимо от их образа жизни и потребностей».

Посетители выставки IFA приглашаются в зал № 18 выставочного центра «Мессе Берлин», чтобы собственноручно протестировать новые комплексные решения от LG по уходу за одеждой.

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