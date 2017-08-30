LG покажет удобные и высокопроизводительные проекторы на выставке IFA 2017

Вот уже шесть лет подряд удерживая лидерство в категории LED-проекторов, LG Electronics решила усилить свои позиции, представив две новинки на IFA, крупнейшей европейской выставке бытовой техники и электроники. В Берлине компания анонсирует лазерный проектор ProBeam UST (с технологией Ultra Short-Throw) (модель HF85JA) и MiniBeam (модель PH30JG) в рамках стратегии увеличения своей доли на рынке светодиодных/лазерных проекторов, объем которого, по оценкам, через три года составит около 5,7 млрд долларов США.

Устройство LG ProBeam UST обеспечивает изображение с разрешением Full HD (1080p) на ультра-близком расстоянии от проектора, и тем самым дарит полное погружение в атмосферу фильма в условиях домашнего просмотра без хлопот, свойственных большинству домашних проекторов. Технология Ultra Short-Throw удобна тем, что проектор не имеет проводов, которые зачастую смотрятся неприглядно, не требует профессиональной установки или дополнительного пространства между проектором и экраном (ProBeam UST нужно лишь 12 см для отображения 100-дюймового изображения). Управление ProBeam UST осуществляется на интуитивном уровне, отдельной подставки не нужно — достаточно поместить проектор на любом предмете мебели и наслаждаться киносеансом. При этом на экран не будут отбрасываться тени, если нужно пойти за добавкой попкорна.

Потребителям, сомневающимся в эффективности проекторов в условиях яркого освещения, не стоит волноваться, ведь яркость LG ProBeam UST составляет до 1500 ANSI-люменов, что в 1,5 раза выше, чем у его предшественника от LG. А коэффициент контрастности ProBeam UST равен 150000:1, что обеспечивает живое и четкое изображение при просмотре любого шоу или кинофильма. Более того, по оценкам, лампа ProBeam UST прослужит необычайно долго — до 20 тыс. часов. Инновационный I-образный лазерный механизм обеспечивает тонкий и глад-кий дизайн устройства, благодаря которому оно превосходно смотрится в любом интерьере.

LG ProBeam UST обладает рядом опций, позволяющих подключить его к беспроводным динамикам или наушникам. Четыре ключевые настройки сглаживают как горизонтальные, так и вертикальные искажения изображения, обеспечивая максимальную гибкость размещения ProBeam UST, о которой другие проекторы могут только мечтать. Премиум-устройство создано на удостоенной наградами платформе webOS Smart TV от LG, предоставляющей зрителям доступ к постоянно растущему числу потоковых сервисов.

LG MiniBeam — еще один чрезвычайно легкий в эксплуатации портативный проектор, презентация которого также должна состояться на IFA 2017. HD-проектор MiniBeam со встроенным аккумулятором, работающим до четырех часов, оснащен пакетом мощного беспроводного функционала для проигрывания двух полнометражных фильмов как в условиях отдыха на природе, так и на веранде дома или в номере отеля. Одна из наиболее впечатляющих функций — Multi-Angle Projection («многоугольное проектирование») — позволяет расположить устройство под углом до 70 градусов для размещения изображения высоко на стене или даже на потолке, не прибегая к штативу.

Проектор LG MiniBeam дарит пользователям беспрецедентную свободу использования портативного устройства. Совместимый кабель USB Type-C позволяет подключать MiniBeam к другим устройствам, например, ноутбуку и смартфону, и заряжать встроенный аккумулятор емкостью 9000 мАч по единому кабелю. MiniBeam может посылать аудиосигнал на любое другое устройство с функцией Bluetooth — беспроводные динамики, смартфон или даже автомобильную акустическую систему.

«Мы очень гордимся тем, что уже долгое время являемся мировым лидером в категории портативных LED-проекторов, — говорит Ян Ик-хвань, руководитель IT-подразделения LG Electronics. Проекторы, которые будут анонсированы на выставке IFA, подарят потребителям незабываемые впечатления от просмотра кино дома».

Посетители стенда LG в зале № 18 выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, смогут первыми протестировать новейшую линейку проекторов LG.

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