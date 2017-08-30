РУ O`Z ЎЗ
30 августа, среда Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: fb.com/Mirziyoyev

Архивное фото.

Си Цзиньпин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравления с Днем независимости.

Сегодня, 16:48   Политика  

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Президенту Узбекистана поздравления по случаю 26-летия независимости Узбекистана, сообщило УзА.

«С момента вступления в должность Президента Республики Узбекистан вами осуществляется ряд крупных преобразований стратегического характера, открываются новые возможности, которые пользуются широкой поддержкой народа Узбекистана», — отметил он в послании.

«Я придаю весьма важное значение развитию всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Республикой Узбекистан и дальнейшему укреплению дружественных контактов с вами. Выражаю готовность поддерживать с вами тесные взаимоотношения в целях совместного продвижения и углубления всестороннего сотрудничества между КНР и Узбекистаном на благо двух стран и народов», — написал Си Цзиньпин.

Председатель КНР пожелал Узбекистану прогресса и процветания, а народу страны — счастья.

Текст: «Газета.uz»      1 317
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 18:10

В СЭЗ «Ангрен» запущено производство керамогранита и керамической плитки

Сегодня, 16:00

LG покажет удобные и высокопроизводительные проекторы на выставке IFA 2017

Сегодня, 15:31

Шесть боксеров Узбекистана — в полуфинале чемпионата мира (фото, видео)

Сегодня, 14:01

Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан 6 сентября

Сегодня, 13:09

Президент Узбекистана выразил соболезнования США

Сегодня, 12:39

1 сентября общественный транспорт столицы начнет работу раньше

Сегодня, 12:30

Программу улучшения системы «Э-правительство» примут с учетом народного обсуждения

Сегодня, 11:46

Проект «Безопасный город» охватит весь Узбекистан

Популярное

Лола Каримова-Тилляева планирует покинуть пост посла Узбекистана в ЮНЕСКО

Новые линии маршрутных такси открываются в столице

Президент совершает поездку в Самарканд

В Ташкенте стартовал социальный проект в защиту животных