Си Цзиньпин поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Президенту Узбекистана поздравления по случаю 26-летия независимости Узбекистана, сообщило УзА.
«С момента вступления в должность Президента Республики Узбекистан вами осуществляется ряд крупных преобразований стратегического характера, открываются новые возможности, которые пользуются широкой поддержкой народа Узбекистана», — отметил он в послании.
«Я придаю весьма важное значение развитию всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Республикой Узбекистан и дальнейшему укреплению дружественных контактов с вами. Выражаю готовность поддерживать с вами тесные взаимоотношения в целях совместного продвижения и углубления всестороннего сотрудничества между КНР и Узбекистаном на благо двух стран и народов», — написал Си Цзиньпин.
Председатель КНР пожелал Узбекистану прогресса и процветания, а народу страны — счастья.
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