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30 августа, среда Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: СЭЗ «Ангрен»

Архивное фото.

В СЭЗ «Ангрен» запущено производство керамогранита и керамической плитки

Предприятие по выпуску керамогранита и керамической плитки стоимостью более 21 млн долларов запущено в СЭЗ «Ангрен».

Сегодня, 18:10   Экономика  

30 августа запущен новый производственный комплекс по производству глазурованного керамогранита и керамической плитки на территории свободной экономической зоны «Ангрен», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного комитета по инвестициям.

Для реализации проекта китайской компанией Gulf Cable Trading Company совместно с узбекистанскими партнерами создано совместное предприятие National Ceramics.

Общая стоимость проекта составляет 21,1 млн долларов, в том числе 20,9 млн прямых иностранных инвестиций.

Согласно бизнес-плану, годовая мощность проекта — 2 млн кв. м керамогранита и 2,5 млн кв. м керамической плитки. Предусматривается поставка на экспорт не менее 30% от общего объема производства (11−12 млн долларов, из них объем экспорта керамогранита — 4,5−5 млн) в страны Центральной Азии, СНГ и другие государства.

На предприятии установлена энергосберегающая технологическая линия итальянской компании Sacmi.

На предприятии создано более 80 новых рабочих мест, в том числе 50 для выпускников колледжей Ангрена.

Текст: «Газета.uz»      360
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