Сотрудники ГУВД предотвратили продажу младенца

Следственное управление при ГУВД Ташкента проводит следственные действия по факту торговли людьми. Пресс-служба ГУВД опубликовала комментарии по уголовному делу старшего следователя по особо важным делам майора Камалова.

21 августа в Главное управление внутренних дел Ташкента обратилась Умида Ялгашева, заявив, что в начале августа она познакомилась с женщиной по имени Шаходат. Новая знакомая сказала, что у нее есть беременная дочь Зарина, чьего ребенка после рождения они собираются продать за 1000 долларов США. Умида Ялгашева попросила принять законные меры в отношении этих женщин.

В тот же день сотрудниками ГУВД был разработан оперативный план по задержанию преступниц. В 14:00 часов на автостоянке супермаркета по улице Фараби Алмазарского района при продаже новорожденной (16 августа) девочки без каких либо документов, подтверждающих ее личность, с поличным были задержаны Шаходат Сатторова и Зарина Журакулова.

У них были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства денежные средства в размере 1000 долларов.

В ходе предварительного следствия вина женщин в совершении преступления была полностью доказана, они привлечены в качестве обвиняемых по статье 135, часть 3, пункт «а» Уголовного кодекса Узбекистана (торговля людьми, то есть купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет). С учетом тяжести преступления в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас предварительное следствие по уголовному делу продолжается, Шаходат Сатторова и Зарина Журакулова проверяются на причастность к другим преступлениям.