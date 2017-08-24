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Фото: ГУВД

Задержана конная телега с 5,6 кг марихуаны

На блокпосту «Назарбек» в столице задержана конная телега, перевозившая более 5,5 кг марихуаны.

Сегодня, 13:04   Общество  

21 августа на блокпосту «Назарбек» в Учтепинском районе Ташкента сотрудники органов внутренних дел остановили конную телегу под управлением Хожиакбара Рихсиева.

Как сообщила пресс-служба ГУВД, в телеге было обнаружено и изъято 5,6 кг марихуаны, предположительно предназначенных для сбыта.

Следственным отделом при УВД Учтепинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 25 и 273 Уголовного кодекса Узбекистана (покушение на незаконную продажу наркотических средств в крупном размере).

Текст: «Газета.uz»      2 012
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