Задержана конная телега с 5,6 кг марихуаны

Фото: ГУВД
21 августа на блокпосту «Назарбек» в Учтепинском районе Ташкента сотрудники органов внутренних дел остановили конную телегу под управлением Хожиакбара Рихсиева.
Как сообщила пресс-служба ГУВД, в телеге было обнаружено и изъято 5,6 кг марихуаны, предположительно предназначенных для сбыта.
Следственным отделом при УВД Учтепинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 25 и 273 Уголовного кодекса Узбекистана (покушение на незаконную продажу наркотических средств в крупном размере).
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