Въезд в Ташкент автотранспорта в дни праздника могут ограничить

Первый замминистра внутренних дел Узбекистана рассказал о ходе мероприятия «Чистка-антитеррор».

Накануне и в дни празднования Дня независимости Узбекистана (1 сентября) въезд в Ташкент транспортных средств может быть ограничен. Об этом в интервью УзА сообщил первый заместитель министра внутренних дел Даврон Назармухамедов.

Он отметил, что для усиления безопасности транспортные средства в столице тщательно проверяются сотрудниками службы дорожной безопасности.

В рамках мероприятия «Чистка-антитеррор», проводимого в преддверии Дня независимости, по Узбекистану были задержаны 454 лиц, разыскиваемых за совершение преступлений. В ходе проверок было изъято более 126 кг наркотических веществ, около 10 стволов оружия и 4 патрона.

Из-за подозрительных действий или совершения правонарушений около 16 тысяч человек были доставлены в органы внутренних дел. Выявлено 660 граждан, склонных к совершению правонарушений, которые взяты на профилактический учет.

К ответственности привлечены около 3000 человек, нарушивших паспортно-визовый режим. 13 иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших условия пребывания на территории Узбекистана, были выдворены из страны.

Более 1000 граждан и должностных лиц, нарушивших или не выполнивших требования пожарной безопасности, подверглись штрафу в общем размере свыше 114 млн сумов.



К мероприятию «Чистка-антитеррор» привлечены более 15 тысяч сотрудников органов внутренних дел и более 27 тысяч представителей общественности. С их участием с точки зрения безопасности изучены многоэтажные и частные дома, предприятия и организации, гостиницы, учреждения, пункты общепита, торговли и обслуживания, незавершенные стройки, гаражи и другие объекты, выявлено около 10 тысяч правонарушений.