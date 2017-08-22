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Фото: «Газета.uz»

«Сувсоз» сообщил о низком давлении и отключении воды в двух районах

В связи со строительством путепровода в районе ул. Фаргона йули в двух районах наблюдаются понижение давления или отключение холодной воды.

Сегодня, 13:18   Общество  

Предприятие «Сувсоз» сообщило об отключении холодной воды или понижении давления на водопроводных сетях в двух районах столицы в связи со строительством путепровода в районе ул. Фаргона йули и реконструкцией и переврезкой водопроводной сети.

С 0:00 часов 22 августа до 5:00 часов 23 августа отключение воды и понижение давления будут наблюдаться:

В Мирабадском районе:

  • Махалля Салар: 1-й проезд Нукусской;
  • Махалля Тонг юлдузи: ул. Мехржон, Кушкуприк, Инокобод с проездами;
  • Психиатрическая больница;
  • Роддом №4;
  • Военная прокуратура;
  • Лаборатория переливания крови;
  • Детский психоневрологический санаторий;
  • Кожно-венерологическая больница.

В Яшнабадском районе:

  • Махалля Чулпон: 2 9-этажных дома, 11 4-этажных домов;
  • Махалля Журабек: ул. Баку с проездами, ул. Кашкадарё с проездами, ул. Ош, Султон Санжар, Мургаб, Маъруф, Фаргона йули;
  • Махалля Ширинобод: ул. Ош с проездами, ул. Маъруф с проездами, ул. Сув буйи, Ахсикат.

В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы. Номера телефонов для справок:

  • Эксплуатационный цех водопровода Мирабадского района: 290−04−91;
  • Эксплуатационный цех водопровода Яшнабадского района: 294−52−62;
  • Центральная диспетчерская служба: 1054; 256−10−95.
Текст: «Газета.uz»      2 780
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