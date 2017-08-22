Фото: «Газета.uz»
«Сувсоз» сообщил о низком давлении и отключении воды в двух районах
В связи со строительством путепровода в районе ул. Фаргона йули в двух районах наблюдаются понижение давления или отключение холодной воды.
Предприятие «Сувсоз» сообщило об отключении холодной воды или понижении давления на водопроводных сетях в двух районах столицы в связи со строительством путепровода в районе ул. Фаргона йули и реконструкцией и переврезкой водопроводной сети.
С 0:00 часов 22 августа до 5:00 часов 23 августа отключение воды и понижение давления будут наблюдаться:
В Мирабадском районе:
- Махалля Салар: 1-й проезд Нукусской;
- Махалля Тонг юлдузи: ул. Мехржон, Кушкуприк, Инокобод с проездами;
- Психиатрическая больница;
- Роддом №4;
- Военная прокуратура;
- Лаборатория переливания крови;
- Детский психоневрологический санаторий;
- Кожно-венерологическая больница.
В Яшнабадском районе:
- Махалля Чулпон: 2 9-этажных дома, 11 4-этажных домов;
- Махалля Журабек: ул. Баку с проездами, ул. Кашкадарё с проездами, ул. Ош, Султон Санжар, Мургаб, Маъруф, Фаргона йули;
- Махалля Ширинобод: ул. Ош с проездами, ул. Маъруф с проездами, ул. Сув буйи, Ахсикат.
В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы. Номера телефонов для справок:
- Эксплуатационный цех водопровода Мирабадского района: 290−04−91;
- Эксплуатационный цех водопровода Яшнабадского района: 294−52−62;
- Центральная диспетчерская служба: 1054; 256−10−95.
Текст: «Газета.uz» 2 780