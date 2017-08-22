«Сувсоз» сообщил о низком давлении и отключении воды в двух районах

В связи со строительством путепровода в районе ул. Фаргона йули в двух районах наблюдаются понижение давления или отключение холодной воды.

Предприятие «Сувсоз» сообщило об отключении холодной воды или понижении давления на водопроводных сетях в двух районах столицы в связи со строительством путепровода в районе ул. Фаргона йули и реконструкцией и переврезкой водопроводной сети.

С 0:00 часов 22 августа до 5:00 часов 23 августа отключение воды и понижение давления будут наблюдаться:

В Мирабадском районе:

Махалля Салар: 1-й проезд Нукусской;

Махалля Тонг юлдузи: ул. Мехржон, Кушкуприк, Инокобод с проездами;

Психиатрическая больница;

Роддом №4;

Военная прокуратура;

Лаборатория переливания крови;

Детский психоневрологический санаторий;

Кожно-венерологическая больница.

В Яшнабадском районе:

Махалля Чулпон: 2 9-этажных дома, 11 4-этажных домов;

Махалля Журабек: ул. Баку с проездами, ул. Кашкадарё с проездами, ул. Ош, Султон Санжар, Мургаб, Маъруф, Фаргона йули;

Махалля Ширинобод: ул. Ош с проездами, ул. Маъруф с проездами, ул. Сув буйи, Ахсикат.

В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы. Номера телефонов для справок: