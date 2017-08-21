Сменились хокимы Самарканда и ряда районов Самаркандской области

В Самарканде и ряде районов Самаркандской области назначены новые хокимы.

В Самарканде и в ряде районов Самаркандской области назначены новые хокимы. Решения были утверждены 21 августа в ходе заседания Кенгаша народных депутатов области.

Как сообщили «Газете.uz» в администрации области, бывший хоким Булунгурского района Фуркат Рахимов назначен хокимом Самарканда вместо Вохида Рахимова, который возглавил Пахтачинский район.

Хокимом Булунгурского района стал Баходир Бахрамов, ранее занимавший должность начальника УВД Самарканда.

Самаркандский район вместо освобожденного от должности Ботира Кадирова возглавил Шухрат Джамолов, до этого работавший заместителем начальника регионального отделения Республиканского информационно-консультационного центра при Государственном налоговом комитете.

Пост хокима Тайлакского района вместо Пулата Ахмедова занял Баходир Садуллаев, до этого бывший хокимом Каттакурганского района, а ранее (в 2003−2013 годах) — хокимом Самаркандского района.

Новым хокимом Каттакурганского района утвержден Музаффар Хашимов, ранее руководивший компанией «МТ-Инвест Импекс», входящей в состав компании «Узпахтаёг».