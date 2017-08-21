РУ O`Z ЎЗ
21 августа, понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Самарканд.

Фото: «Газета.uz»

Сменились хокимы Самарканда и ряда районов Самаркандской области

В Самарканде и ряде районов Самаркандской области назначены новые хокимы.

Сегодня, 17:43   Политика  

В Самарканде и в ряде районов Самаркандской области назначены новые хокимы. Решения были утверждены 21 августа в ходе заседания Кенгаша народных депутатов области.

Как сообщили «Газете.uz» в администрации области, бывший хоким Булунгурского района Фуркат Рахимов назначен хокимом Самарканда вместо Вохида Рахимова, который возглавил Пахтачинский район.

Хокимом Булунгурского района стал Баходир Бахрамов, ранее занимавший должность начальника УВД Самарканда.

Самаркандский район вместо освобожденного от должности Ботира Кадирова возглавил Шухрат Джамолов, до этого работавший заместителем начальника регионального отделения Республиканского информационно-консультационного центра при Государственном налоговом комитете.

Пост хокима Тайлакского района вместо Пулата Ахмедова занял Баходир Садуллаев, до этого бывший хокимом Каттакурганского района, а ранее (в 2003−2013 годах) — хокимом Самаркандского района.

Новым хокимом Каттакурганского района утвержден Музаффар Хашимов, ранее руководивший компанией «МТ-Инвест Импекс», входящей в состав компании «Узпахтаёг».

Текст: «Газета.uz»      4 720
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 18:29

Граждан приглашают высказаться по улучшению поддержки инвалидов

Сегодня, 15:21

Что нужно знать о вводе загранпаспорта. Главное

Сегодня, 13:56

Узбекистан и Казахстан подписали План военного сотрудничества

Сегодня, 12:39

Импортируемые мясо и мука освобождены от акцизного налога

Сегодня, 12:20

В «Узбеккино» сменился руководитель

Сегодня, 11:56

На хашар вышли 18,6 миллиона человек

Вчера, 13:40

«Современной махалле» рады не все

Вчера, 10:34

Малая кольцевая будет перекрыта в связи со строительством путепровода

Популярное

Верховный суд опроверг «штурм» здания «разгневанной толпой»

Малая кольцевая будет перекрыта в связи со строительством путепровода

Президент — сотрудникам МВД: «Нужно вернуть доверие людей»

«Современной махалле» рады не все