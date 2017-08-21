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Фото: Алишер Исроилов / УзА

На хашар вышли 18,6 миллиона человек

Согласно официальным данным, в прошедшем в выходные хашаре приняли участие свыше 18,6 миллиона человек.

Сегодня, 11:56   Общество  

Более 18,67 миллиона человек приняли участие во всенародном благотворительном хашаре, прошедшем в Узбекистане в выходные. Такие данные обнародовала информационная служба Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан.

В традиционном мероприятии, проводимом в преддверии Дня независимости, участвовали более 12,42 миллиона молодых человек, говорится в сообщении совета.

В течение двух дней была благоустроена территория общей площадью около 41 тысячи га, очищены более 27 тысяч км арыков и лотков, приведены в порядок свыше 9000 кладбищ и около 800 мест поклонения. Побелены и подрезаны свыше 18 миллионов деревьев.

К работам было привлечено более 17 тысяч единиц техники. Было собрано и вывезено около 62 тысячи тонн мусора.

В течение двух дней 18 тысячам семей была оказана помощь в ремонте жилья (общая площадь составила 615 тысяч кв. м). Почти 24 тысячи нуждающихся семей, в том числе 8000 лиц с ограниченными возможностями и одиноких пожилых, получили материальную помощь. На эти благотворительные цели было выделено 5,3 млрд сумов, в том числе 900 млн сумов — за счет Благотворительного общественного фонда «Махалла».

В выходные были сданы в эксплуатацию 297 объектов торговли и бытовых услуг, а также 18 зданий махаллинских сходов граждан и 32 детские спортивные площадки.

В связи с проведением хашара однодневный заработок сотрудников предприятий, учреждений и организаций был перечислен на расчетные счета фонда «Махалла» и его региональных отделений. Эти средства будут направлены на реализацию мероприятий Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека».

Текст: «Газета.uz»      1 496

Комментарии

  • Akbar Yusupov 21 августа 2017, 12:25

    Статистика в Узбекистане меня всегда поражала, но 18.6 миллиона человека в хашаре, такого я давно не слышал. Думаю ближе буде если убрать 1 ноль.


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