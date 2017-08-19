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Фото: Мукимжон Кодиров / УзА

8,3 миллиона человек приняли участие в хашаре на 12:00

По данным на 12:00 в хашаре приняли участие более 8,326 миллиона человек.

Сегодня, 14:12   Общество  

В Узбекистане в субботу и воскресенье проводится всенародный благотворительный хашар.

Согласно данным, предоставленным «Газете.uz» информационной службой Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан, на 12:00 часов субботы в хашаре приняли участие более 8,326 миллиона человек, включая 5,3 миллиона молодых людей.

За полдня благоустроена территория общей площадью свыше 18,56 тысячи га, очищены 11,66 тысячи км арыков и лотков, побелены и подрезаны 6,432 миллиона деревьев. Приведена в порядок территория более 5400 кладбищ и 423 мест поклонения.

По традиции в дни хашара оказывается поддержка нуждающимся людям. К настоящему времени гуманитарную помощь получили 10,39 тысячи семей, в том числе 3010 лиц с ограниченными возможностями и одинокие пожилые граждане. 6124 семьям оказана помощь в ремонте 248,87 тысячи кв. м жилья.

Текст: «Газета.uz»      2 174

Комментарии

  • Виктор Неизвесный 19 августа 2017, 14:57

    Странно, на яюнусабаде тихо, в арыках мусор, ничего не белили.. где субботник то?


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