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Фото: Константин Гомер / «Газета.uz»

Видеорепортаж: Чемпионат Узбекистана по спортивному скалолазанию

В Бельдерсае проходит юношеский чемпионат Узбекистана по спортивному скалолазанию.

Сегодня, 18:34   Спорт   Медиа  

Юношеский чемпионат Узбекистана по спортивному скалолазанию проходит 18−20 августа в Бельдерсае (Ташкентская область). Как сообщили «Газете.uz» в Федерации альпинизма и скалолазания, общее количество участников составляет 39 спортсменов в возрасте 13−18 лет из Ташкента и Чирчика. Турнир во всех возрастных группах проходит по двум категориям: на трудность и скорость.

Видео: Константин Гомер / «Газета.uz»

Текст: «Газета.uz»      628
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