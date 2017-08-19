Видеорепортаж: Чемпионат Узбекистана по спортивному скалолазанию

Фото: Константин Гомер / «Газета.uz»
Юношеский чемпионат Узбекистана по спортивному скалолазанию проходит 18−20 августа в Бельдерсае (Ташкентская область). Как сообщили «Газете.uz» в Федерации альпинизма и скалолазания, общее количество участников составляет 39 спортсменов в возрасте 13−18 лет из Ташкента и Чирчика. Турнир во всех возрастных группах проходит по двум категориям: на трудность и скорость.
Видео: Константин Гомер / «Газета.uz»
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