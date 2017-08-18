Хайрулла Нуриддинов возглавил телерадиоканал «Узбекистан»

Фото: mtrk.uz
Хайрулла Нуриддинов назначен директором телерадиоканала «Узбекистан» Национальной телерадиокомпании (НТРК). Об этом сообщил сайт канала «Узбекистан 24».
С февраля текущего года Хайрулла Нуриддинов (1974 года рождения) работал первым заместителем председателя НТРК, а ранее — с 2006 года — директором телеканала «Ёшлар». На посту главы канала «Узбекистан» он сменил Нодира Тулаганова.
Временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя НТРК назначен Баходир Юнусов.
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