Хайрулла Нуриддинов возглавил телерадиоканал «Узбекистан»

Хайрулла Нуриддинов назначен директором телерадиоканала «Узбекистан» Национальной телерадиокомпании (НТРК). Об этом сообщил сайт канала «Узбекистан 24».

С февраля текущего года Хайрулла Нуриддинов (1974 года рождения) работал первым заместителем председателя НТРК, а ранее — с 2006 года — директором телеканала «Ёшлар». На посту главы канала «Узбекистан» он сменил Нодира Тулаганова.

Временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя НТРК назначен Баходир Юнусов.