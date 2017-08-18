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Фото: mtrk.uz

Хайрулла Нуриддинов возглавил телерадиоканал «Узбекистан»

Хайрулла Нуриддинов назначен директором телерадиоканала «Узбекистан».

Сегодня, 18:13   Экономика  

Хайрулла Нуриддинов назначен директором телерадиоканала «Узбекистан» Национальной телерадиокомпании (НТРК). Об этом сообщил сайт канала «Узбекистан 24».

С февраля текущего года Хайрулла Нуриддинов (1974 года рождения) работал первым заместителем председателя НТРК, а ранее — с 2006 года — директором телеканала «Ёшлар». На посту главы канала «Узбекистан» он сменил Нодира Тулаганова.

Временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя НТРК назначен Баходир Юнусов.

Текст: «Газета.uz»      2 935
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